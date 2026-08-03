Имтихан һөҙөмтәләре ҡыуандыра

Башҡортостанда быйыл Берҙәм дәүләт имтихандарын тапшырыуҙың һуңғы йомғаҡтары яһалды. Республиканың мәғариф министры Илдар Мәүлетбирҙин хәбәр итеүенсә, 2026 йылда уны 17 160 кеше тапшырған. Уларҙың 11-е ике фән буйынса 100 балл йыйған. Шулай итеп, мультибальниктар һаны, былтырғы менән сағыштырғанда, ике тапҡырға артҡан — 2025 йылда улар биш булған.
– Быйыл Берҙәм дәүләт имтиханын йөҙ балға тапшырған һөҙөмтәләр һаны йәнә артты. 210 йөҙ балл (2025 йылда – 159). Йөҙ баллы эштәрҙең күп өлөшө тәбиғи-фәнни цикл предметтарына тура килә. Шул уҡ ваҡытта физика буйынса — 69 (2025 — 36), математика буйынса профилле кимәлдә — 21 (2025 — 10), биология буйынса — 12 (2025 — 3), әҙәбиәт буйынса — 7 (2025 — 1), йәмғиәтте өйрәнеү буйынса — 3 (2025 — 1), инглиз теле буйынса — 1 (2025 — 0) йөҙ балға яҙыусылар һаны һиҙелерлек артҡан. Рус теле буйынса йөҙ баллы һөҙөмтәләр һанының артыуы ҡыуандырҙы — 24 (2025 йылда — 13), — тине министр.
Бынан тыш белем сифаты күрһәткестәренең береһе булып БДИ-ны 81 һәм унан юғарыраҡ баллға тапшырыусылар һаны тора.Уҙғанйыл менән сағыштырғанда, 2026 йылда физика, профилле математика, биология, информатика, әҙәбиәт, йәмғиәтте өйрәнеү фәндәре буйынса юғары балл алыусылар һаны артҡан.Һигеҙуҡыу предметыбуйынса 60 балдан юғарыраҡ һөҙөмтә алған уҡыусылар һаны артҡан, был уларға юғары уҡыу йорттарында илебеҙҙә талап ителгән һөнәрҙәр буйынса уҡыуын дауам итергә мөмкинлек бирә.
ИлдарМәүлетбирҙин билдәләүенсә, федераль тестлау үҙәге мәғлүмәттәренә ярашлы, Башҡортостан — профилле математика һәм тәбиғи-фәнни предметтар (химия, физика, информатика һәм биология) буйынса БДИ-ны һайлағандар өлөшө буйынса лидер.Беҙҙең сығарылыш уҡыусыларының 41,8 проценты был предметтарҙы тапшырған (2025 йылда — 39,72 процент, Рәсәй буйынса икенсе һөҙөмтә).
РадийХәбировбалаларөсөн ҡыуандыһәм уҡыусыларҙың мәғариф инфраструктураһын үҫтереүгә индергән өлөшөнә яҡшы һөҙөмтәләр менән яуап биреүҙәрен билдәләне.Билдәле булыуынса, 2026 йылда БДИ һөҙөмтәләре буйынса 100 балл йыйған балаларҙы әҙерләгән уҡытыусыларға 50 мең һум күләмендә, шулай уҡ 100 балл йыйған һәм республиканың юғары уҡыу йорттарына уҡырға ингәндәргә 150 мең һум күләмендә премиялар түләү дауам ителәсәк.
Фото: "Башинформ".