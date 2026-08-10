"Белем" конкурсының икенсе миҙгеленә ғаризалар ҡабул ителә башланы

Уҙған миҙгелдә 82 төбәктән 866 ғариза килгән. Ул саҡта Һамар политехының Бәләбәй филиалы (Башҡортостан) командаһы «Һөнәри йүнәлеш биреү эше һәм сығарылыш уҡыусылары менән эшләү» номинацияһында еңеү яуланы, ә Өфө нефть техник университеты йыйылма командаһы «Хыялдың иң йәштәр командаһы» махсус номинацияһында иң шәбе булды.
Икенсе миҙгелдә 2-15 кешенән торған юғары уҡыу йорто коллективтары ҡатнаша ала. Бер юғары уҡыу йорто өс ғариза ебәрергә хоҡуҡлы, әммә һәр номинацияла берәүҙән артыҡ түгел. Тулыраҡ мәғлүмәт һәм теркәлеү формаһы проекттың рәсми порталында бар.
Конкурс ете төп категорияны күҙ уңында тота: патриотик тәрбиә, ижад, ирекмәнлек, спорт, туризм, йәш ғаиләләр һәм һөнәри йүнәлеш. Шулай уҡ дүрт махсус номинация булдырылған: «Хыялдың иң йәштәр командаһы», «Мәғрифәтселек эшмәкәрлеге», «Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге» һәм «Уҡытыусылар». Тәүге тапҡыр милләт-ара татыулыҡты нығытыу буйынса тәжрибәләр һәм уҡытыусыларҙың тәрбиә эшенә индергән өлөшө билдәләнәсәк.
Беренсе миҙгелдә командалар номинациялар темаһы буйынса 137 лекция уҡый, унда 10 меңдән ашыу студент ҡатнаша. Хәҙер мәғрифәтселек сараһын үткәреү мотлаҡ шарт булып торасаҡ — «Белем» йәмғиәте бының өсөн тематик оҫталыҡ лекциялары тәҡдим итәсәк. Студенттарҙың «Белем. Уйын» интеллектуаль викторинаһында ҡатнашыуы өсөн өҫтәмә балл алырға мөмкин.
Ярыштар студенттар һанына ҡарап биш категорияла үтә (баш вуздар өсөн өс категория, филиалдар өсөн - ике).
Ғаризалар ҡабул итеү тамамланғандан һуң раҫлау һәм эксперт баһаһы бирелә. Эксперт советы финалсыларҙың шорт-листын төҙөйәсәк, улар Мәскәүҙә жюриға үҙҙәренең тәжрибәләрен тәҡдим итәсәк. Декабрҙә Мәғариф һәм фән министрлығының йәштәр сәйәсәте буйынса Бөтә Рәсәй конгресы сиктәрендә үткәрелгән тантаналы сарала йомғаҡ яһаласаҡ.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, конкурс 2025 йылдан алып уҙғарыла. Беренсе миҙгелдә 8 номинацияла 29 команда еңеү яуланы. Проект традицион ҡиммәттәр нигеҙендә мәғарифты үҫтереүгә һәм юғары уҡыу йорттарында был эштең сифатын күтәреүгә йүнәлтелгән. «Белем» лекторҙар берләшмәһендә 32 мең кеше иҫәпләнә, улар 89 төбәктә 282 меңдән ашыу лекция үткәрә, 8100 сәғәт контент булдыра, ә онлайн-ҡарауҙар биш миллиардтан ашып китә.
Фото: "Белем" йәмғиәтенең төбәк бүлексәһенән.
Сығанаҡ: https://mgazeta.com/articles/natsproekty/2026-08-07/startoval-priem-zayavok-na-vtoroy-sezon-konkursa-vuzovskih-komand-znaniya-4775736