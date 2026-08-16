Һөнәрле үлмәҫ, һөнәрһеҙ көн күрмәҫ

Бөгөн урта һөнәри белем биреү системаһы квалификациялы кадрҙар әҙерләүҙең стратегик звеноһы булып тора һәм йылдан-йыл абитуриенттар араһында айырыуса популярлыҡ яулай бара, йәғни эшсе һөнәрҙәр йәш быуындың аңлы һайлауына әйләнә.
Урта һөнәри белем биреү тармағы үҫеш юлында
Хеҙмәт баҙарында ихтыяжлы һөнәр буйынса белем алыу йәштәргә тиҙерәк эшкә урынлашырға ярҙам итә, ә был үҙ сиратында йәштәр араһында эшһеҙлек кимәлен кәметә.
Әлеге ваҡытта республика колледждары үҙ эшмәкәрлеген предприятиеларҙың ихтыяждарына ярашлы ҡороуға ҙур иғтибар бүлә. Талап ителгән һәм перспективалы һөнәрҙәр буйынса белгестәр әҙерләү производстволарҙы модернизациялауға һәм илдең конкурентлыҡ һәләтен арттырыуға булышлыҡ итә. Ошоно иҫәптә тотоп, республика етәкселеге урта һөнәри уҡыу йорттарының матди-техник базаһын яңыртыу, уларҙы заманса йыһазландырыу йәһәтенән маҡсатлы эшмәкәрлек алып бара. Мәҫәлән, 2022 – 2025 йылдарҙа колледждарҙың уҡыу биналарын һәм ятаҡтарҙы капиталь ремонтлау программаһын тормошҡа ашырыуға республика бюджетынан 1,6 миллиард һум аҡса бүленгән.
2025 йылдан колледждарҙы капиталь ремонтлау федераль программаһы тормошҡа ашырыла, йәғни был осраҡта федераль аҡса йәлеп ителә. Ошо башланғысҡа ярашлы 2025 йылда беҙҙең республикала өс колледж ремонтланды, ә быйыл программала алты уҡыу йорто ҡатнаша. 2027 йылда тағы биш колледж бинаһын ремонтлау планлаштырыла.
Яңырыу кисергән алты урта һөнәри уҡыу йортоноң береһе – Стәрлетамаҡ политехник колледжы. Бында капиталь ремонт тулыһынса тамамланған.
Колледждың 1-се уҡыу корпусын тәшкил иткән ике бина 1977 һәм 1982 йылдарҙа сафҡа индерелгән. Шул ваҡыттан алып ошоғаса уларға бер тапҡыр ҙа капиталь ремонт эшләнмәгән була. Әле корпус биналары өр-яңы төҫ алған. Реконструкциялау эштәре “Йәштәр һәм балалар” милли проектына ярашлы башҡарылған.
Эштәр барышында ҡыйыҡ алмаштырылған, шулай уҡ инженер системалары – электр, һыу менән тәьмин итеү, йылытыу һәм канализация тулыһынса яңыртылған. Уҡыу корпусы биналары тыш яҡтан өҫтәмә йылытылып, заманса металл кассеталар менән көпләнгән. Эске биҙәлеш эштәре барышында аҫылмалы түшәмдәр ҡуйылған, стеналар туҙыуға сыҙамлы керамик гранит менән көпләнгән, шулай уҡ холдарҙа һәм уҡыу аудиторияларында штукатурлау һәм буяу эштәре башҡарылған. Корпустағы барлыҡ тәҙрәләр заманса пластик материалдан эшләнгәнгә алмаштырылған.
Капиталь ремонт барышында студенттарға, айырыуса сәләмәтлек йәһәтенән мөмкинлеге сикләнгәндәргә уңайлы мөхит булдырыуға ҙур иғтибар бүленгән. Бинала санитар узелдар тулыһынса яңыртылған, ә төп инеү урынында заманса пандустар йыһазландырылған.
Матди-техник базаны яңыртыу колледждың “Профессионалитет” федераль проектында ҡатнашыуы менән килешелгән. Уҡыу йорто иҡтисадтың реаль секторы өсөн кәрәкле кадрҙар әҙерләй. Мәҫәлән колледжды тамамлаған иретеп йәбештереүселәр, төрлө станоктар операторҙары һәм IT белгестәр хеҙмәт баҙарында ҙур һорау менән файҙалана.
“Профессионалитет” проекты ярҙамында индустриаль компаниялар менән туранан-тура партнерлыҡ иҫәбенә уҡытыу һәм етештереүҙе тығыҙ бәйләнештә алып барыу мөмкинлеге барлыҡҡа килә. 1-се уҡыу корпусы хәҙер ғәмәли күнекмәләргә йүнәлтелгән белем биреү программаларын тормошҡа ашырыу өсөн майҙансыҡ булып хеҙмәт итәсәк. Уны яңыртыуға дөйөм алғанда 116 миллион һумдан ашыу инвестиция йәлеп ителгән.
Һәр йәһәттән һәләтлеләр
Диана Зиннәтуллина – Стәрлетамаҡ политехник колледжының 36-сы төркөмө студенты. “Мәғлүмәти системалар һәм программалау” йүнәлеше буйынса уҡыған ҡыҙ үҙен күп йәһәттән алдынғы итеп танытып өлгөргән. Уҡыуҙа ла, спортта ла һынатмай. Бынан тыш, Диана ирекмәнлек менән шөғөлләнергә лә ваҡыт таба: социаль әһәмиәтле проекттарҙа ҡатнаша, мохтаждарға ярҙам итә. “Теләк булғанда, уҡыуҙы, спортты, ирекмәнлекте һәм шәхси тормошто – барыһын да бергә алып барып була, тик был шөғөлдәргә күңелеңде һалырға, һәр эште яратып башҡарарыға ғына кәрәк”, - ти уңған ҡыҙ.
Мария Алексеева химик берләшмәләр етештереүсе аппаратсы-оператор булып сығасаҡ. Мария гел “бишле”гә генә өлгәшергә тырыша. Ул олимпиадаларҙа һәм конкурстарҙа даими ҡатнаша. “Был миңә ниндәйҙер ҡаҙаныш яулау өсөн түгел, ә үҙ көсөмдө һынап ҡарау, үҫеш йүнәлештәрен билдәләү, яңы тәжрибә туплау өсөн мөһим. “Бындай сараларҙа ҡатнашыу уҡыу материалын яҡшыраҡ аңларға һәм үҙеңдең әҙерлек кимәлеңде аныҡ баһаларға ярҙам итә”, – ти ҡыҙ.
Фотолар: БР Мәғариф министрлығы һәм Стәрлетамаҡ политехник колледжынан.