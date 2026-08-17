Фонд ғалимдарға ярҙам итә

Башҡортостан Рәсәй фәнни фондының (РНФ) пилот проекты сиктәрендә дәүләт, бизнес һәм фәндең үҙ-ара килешеп эш итеүен яңыса төҙөгән тәүге төбәктәр иҫәбенә инде. Был хаҡта республика фән һәм юғары белем биреү буйынса дәүләт комитеты рәйесе Светлана Мостафина аҙналыҡ оператив кәңәшмәлә хәбәр итте.
Рәсәй фәнни фонды – 2013 йылда Рәсәй Президенты Владимир Путин башланғысы буйынса ойошторолған фәнни тикшеренеүҙәргә ярҙам итеүсе дәүләт ҡоралы.
Яңы фондтың пилот механизмы 2025 йылда эшләй башлай. Ул төбәктең технологик бурыстар булдырыуын, фондтың конкурс үткәреүен һәм финанслау биреүен, ә индустриаль партнерҙың конкрет һөҙөмтәне – макетты, прототипты йәки технологияны билдәләүен күҙ уңында тота. Башҡортостан да биш пилот төбәге иҫәбенә инде.
Билдәләп үтәйек, республика Рәсәй фәнни фонды конкурстарында әүҙем ҡатнаша. Мәҫәлән, 2025 йылда төбәк 456 ғариза ебәргән, шуларҙың 79-ы хуплау алған. Дөйөм финанслау күләме 578 миллион һум тәшкил итте.
“Етештереү һәм автоматлаштырыу саралары” милли проекты сиктәрендә республика конкурста еңеүсе тәүге төбәктәрҙең береһе булды. Өфө фән һәм технологиялар университетының һәм “ЕСМ” компанияһының берлектәге проекты ярҙам алды. Предприятие ғалимдары һәм белгестәре авиация двигателдәренең титан деталдәрен эшкәртеү өсөн юғары аныҡлыҡтағы станок төҙөй.
Тағы бер проектты Рәсәй Фәндәр академияһының металдарҙың үтә һығылмалылығы проблемалары институты һәм “ОДК-Авиадвигатель” акционерҙар йәмғиәте белгестәре тормошҡа ашыра. Улар перспективалы авиация двигателдәренең вентилятор көрәктәре эшкәртеүҙең алдынғы технологияһын эшләй. Был ҡарар сит ил технологияларын алмаштырырға һәм титан ҡулланыуҙы кәметергә ярҙам итер тип көтөлә.
“Яңы материалдар һәм химия” милли проекты буйынса Башҡортостан “Газпром нефтехим Салауат” компанияһы менән берлектә Рәсәй Фәндәр академияһы Өфө федераль тикшеренеү үҙәгенең ике проектын тәҡдим итте.
Беренсе проект тәү кәрәкле тауарҙар етештереү өсөн заманса суперабсорбация полимерҙарын эшләүҙе күҙ уңында тота. Инновация сит ил продукцияһын алмаштырырға, гигиена тауарҙары сығарыуға сығымдарҙы кәметергә һәм уларға бәйле производстволар булдырырға мөмкинлек бирәсәк.
Икенсе проект дизель яғыулығын тәрән эшкәртеү өсөн инновацион катализаторҙар булдырыуға йүнәлтелгән.
Был дүрт проектты финанслауҙың дөйөм күләме 442 миллион һум тәшкил итә, шуларҙың 286 миллионы – Рәсәй фәнни фонды гранттары.
Яңы ҡараш арҡаһында республика импортҡа бәйле булмаған технологияларҙы үҫтереүҙе һәм юғары технологиялы эш урындары булдырыуҙы дауам итә.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.