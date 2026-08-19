Балалар һүрәттәре Конституцияға арнала

Башҡортостан Республикаһының Конституция советы ҙур һәм татыу Ғаилә йылында «Минең ғаиләм Һәм Башҡортостан Республикаһы Конституцияһы» балалар һүрәте конкурсын үткәрә. Был ғаилә проекты, унда балалар һәм ғаилә ағзалары ҡатнаша ала.
Конкурс өс этапта уҙғарыла:
– һүрәттәр йыйыу 2026 йылдың 1 сентябренән 30 октябренә тиклем;
– баһалау этабы 2026 йылдың 1 ноябренән 30 ноябренә тиклем;
– бүләкләү тантанаһы декабрь 2026.
Ҡатнашыусыларҙың йәш категориялары:
– 1-4 кластарҙа уҡыған балалар;
– 5-6 кластарҙа уҡыған балалар;
– 7-9 кластарҙа уҡыған балалар.
Конкурста ҡатнашыуға ғаризаны һәм һүрәтте почта аша ебәрергә йәки махсус рәүештә түбәндәге адресҡа килтерергә мөмкин: 450008, Башҡортостан Республикаһы, Өфө ҡалаһы, З.Вәлиди урамы, 46.
Конкурс тураһындағы положение менән Башҡортостан Республикаһы Конституция советының рәсми сайтында танышырға һәм ғаризаны күсереп алырға мөмкин: ksrb.bashkortostan.ru.
Фото: "Белем" йәмғиәтенең төбәк бүлексәһе.