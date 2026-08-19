Башҡортостан
+22 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Белем һәм тәрбиә
19 Августа , 06:30

Балалар һүрәттәре Конституцияға арнала

Башҡортостан Республикаһының Конституция советы ҙур һәм татыу Ғаилә йылында «Минең ғаиләм Һәм Башҡортостан Республикаһы Конституцияһы» балалар һүрәте конкурсын үткәрә. Был ғаилә проекты, унда балалар һәм ғаилә ағзалары ҡатнаша ала.

Балалар һүрәттәре Конституцияға арналаБалалар һүрәттәре Конституцияға арнала
Балалар һүрәттәре Конституцияға арнала

Башҡортостан Республикаһының Конституция советы ҙур һәм татыу Ғаилә йылында «Минең ғаиләм Һәм Башҡортостан Республикаһы Конституцияһы» балалар һүрәте конкурсын үткәрә. Был ғаилә проекты, унда балалар һәм ғаилә ағзалары ҡатнаша ала.


Конкурс өс этапта уҙғарыла:
– һүрәттәр йыйыу 2026 йылдың 1 сентябренән 30 октябренә тиклем;
– баһалау этабы 2026 йылдың 1 ноябренән 30 ноябренә тиклем;
– бүләкләү тантанаһы декабрь 2026.


Ҡатнашыусыларҙың йәш категориялары:
– 1-4 кластарҙа уҡыған балалар;
– 5-6 кластарҙа уҡыған балалар;
– 7-9 кластарҙа уҡыған балалар.


Конкурста ҡатнашыуға ғаризаны һәм һүрәтте почта аша ебәрергә йәки махсус рәүештә түбәндәге адресҡа килтерергә мөмкин: 450008, Башҡортостан Республикаһы, Өфө ҡалаһы, З.Вәлиди урамы, 46.
Конкурс тураһындағы положение менән Башҡортостан Республикаһы Конституция советының рәсми сайтында танышырға һәм ғаризаны күсереп алырға мөмкин: ksrb.bashkortostan.ru.


Фото: "Белем" йәмғиәтенең төбәк бүлексәһе.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика