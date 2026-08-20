Яңы уҡыу йылы - яңы мөмкинлектәр

Башҡортостан уҡытыусылары яңы уҡыу йылын башлап ебәрҙе, тиһәң дә була. 20-21 августа Ишембай ҡалаһында үткән республика кәңәшмәһендә 2025-2026 уҡыу йылына йомғаҡ яһаласаҡ һәм алдағы уҡыу йылына бурыстар ҡуйыласаҡ. Сараның пленар өлөшөндә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың һәм Башҡортостан Хөкүмәте Премьер министрының беренсе урынбаҫары Урал Килсенбаевтың, Рәсәй фән һәм юғары белем министрлығы вәкилдәренең ҡатнашыуы көтөлә.
Бөгөн Ишембай ҡалаһы республикабыҙҙың төрлө ҡала һәм райондарынан килгән уҡытыусыларҙы бергә тупланы, фекер алышаһы, кәңәшләшәһе мәсьәләләр етерлек.
Мәғариф ойошмаларында туғыҙ дискуссия майҙансығы эшләне. Уларҙың һәр береһе бик мөһим бурыстарҙы эсенә ала. Ҡаланың 12-се лицейында “Республиканың интеллектуаль мөмкинлеге: һәләтле балаларҙы асыҡлау һәм уларҙы үҫтереү” майҙансығында муниципаль мәғариф менән идара итеү органдарының һәләтле балаларҙы асыҡлау һәм үҫтереү буйынса эшләгән белгестәре, остаздар, юғары уҡыу йорттары һәм предприятиелар вәкилдәре, мәктәп-интернат етәкселәре ҡатнашты.
“Ғаилә менән белем биреү ойошмаһының берҙәм эшмәкәрлеге — сәләмәтлеге сикләнгән, инвалид баланың уңышлы үҫеше нигеҙе” темаһына арналған, йөҙ кешенән торған аудиторияла коррекцион белем биреү учреждениелары һәм мәктәптәре директорҙары, мөмкинлектәре сикләнгән балаларға белем биреү менән шөғөлләнгән белгестәр менән берлектә ата-әсәләр берләшмәһе вәкилдәре ҡатнашыуы ла ҙур әһәмиәткә эйә булды.
Ишембай нефть колледжы “Урта һөнәри белем биреү системаһын үҫтереү буйынса эшмәкәрлектең төп йүнәлештәре һәм стратегик бурыстары” тураһында фекер алышыуға һөнәри белем биреү ойошмалары етәкселәрен тупланы. Дүртенсе фекер алышыу майҙаны” 2026-2027 уҡыу йылы: белем биреү йүнәлештәре” темаһын эсенә алды. Унда ҡатнашыусы етәкселәр һаны ла күп – 150 кеше.
“Һөнәри фекер алышыуҙар арауығы: мәктәпкәсә белем биреү – идара итеү һәм практика”, “Тыуған яҡ тарихы”, ”Уҡыусыларҙы патриотик тәрбиәләү ҡоралы булараҡ “Белем" йәмғиәтенең мәғрифәтселек проекттары”, “Беренселәрҙең хәрәкәте” сараларын тормошҡа ашырыу” майҙансыҡтары ла емешле эшләне.
“Махсус хәрби операция ветерандары ассоциацияһы” майҙансығы Волга буйы федераль округының Рәсәй Геройы Александр Доставалов исемендәге Башҡорт кадет корпусында махсус хәрби операция ветерандары ҡатнашлығында үткәрелде.
Республика кәңәшмәһендә ҡатнашыусылар 21 августа “Тел күп төрлөлөгөн һаҡлау ‒ хәҙерге заман мәғарифының стратегик бурысы” майҙансығында фекер алышасаҡ, юғары уҡыу йорттары ректорҙары советы кәңәшмәгә йыйыласаҡ. Ә пленар ултырыш эшлекле, йөкмәткеле һәм күңелле ваҡиғаларға, сюрприздарға бай булыр тип көтөлә.
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.