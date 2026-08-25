Бала ла, мәктәп тә, уҡытыусы ла һаҡлауға мохтаж

25 августа Республика йортонда Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров төбәктең ҙур мәктәптәре директорҙарының тәрбиә эше буйынса урынбаҫарҙары менән осрашты. Яңы уҡыу йылы алдынан ҡатнашыусылар белем биреү учреждениеларында хәүефһеҙлекте арттырыу мәсьәләләрен, шул иҫәптән был эшмәкәрлекте артабан камиллаштырыу сараларын тикшерҙе.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, 2026 йылдың февралендә республика Башлығы мәғариф ойошмаларының хәүефһеҙлеген көсәйтеү буйынса өҫтәмә саралар тураһында указға ҡул ҡуйҙы. Был йүнәлештә 159 мәктәпте ике режимлы һаҡҡа күсереү мөһим аҙым булып тора. Тәрбиә һәм профилактика эшен ойоштороу өсөн яуаплы мәктәп директорҙары урынбаҫарҙары ла эшкә тотондо. Уларҙы артыҡ уҡытыу йөкләмәһенән азат итәләр һәм ай һайын төбәк өҫтәмә түләүен индерәләр.
Мәктәп директорҙары урынбаҫарҙарына мөрәжәғәт итеп, төбәк етәксеһе уларҙың эшенә комплекслы ҡараш кәрәклеген билдәләне. Хәүефһеҙлекте арттырыу төрлө сараларҙы, шул иҫәптән буллингҡа ҡаршы программаларҙы, деструктив тәртипте иҫкәртеүҙе күҙ уңында тота.
- Белем усағын һаҡлау системаһын һәм был йәһәттән ғәмәлдәге регламенттарҙы яҡшы белеү мөһим. Эске психологик мөхитте иғтибар менән күҙәтергә һәм социаль педагогтар менән үҙ-ара эш итергә кәрәк, - тине Радий Хәбиров. - Һәм иғтибар талап иткән хәлдәрҙе йәшерергә ярамай. Был етди эҙемтәләргә килтереүе ихтимал.
Эштең тағы бер мөһим йүнәлеше – педагогтарҙы буллинг күренештәренән һаҡлау. Был мәсьәлә шулай уҡ мәктәп директорҙарының профилле урынбаҫарҙары яуаплылығында.
Башҡортостан Башлығы күптән түгел уҡытыусыларға өҫтәмә ярҙам саралары тураһында указға ҡул ҡуйғанын иҫкә төшөрҙө. Документ педагог һөнәренең статусын күтәреүгә булышлыҡ итәсәк.
Төбәктең мәғариф министры Илдар Мәүлетбирҙин үҙенең сығышында мәктәп директорҙарының тәрбиә эше буйынса урынбаҫарҙарына методик ярҙам күрһәтеүгә туҡталды. Һүҙ даими белем биреү программалары, шулай уҡ эшмәкәрлекте ойоштороуҙа булышлыҡ итеү өсөн ведомство-ара төркөмдәрҙең уҡыу йорттарына сығыуы хаҡында бара.
Республика психология-педагогия үҙәге подразделениеһы ла әүҙем эшләй. Уның белгестәре 123 мәктәптә булып, 3,8 меңдән ашыу консультация үткәргән.
Сығанаҡ: Башҡортостан Башлығы сайты.