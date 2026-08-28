Башҡортостан
+10 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Белем һәм тәрбиә
28 Августа , 07:00

Башҡортостанда – ҙур сара

Унда 300-ҙән ашыу ҡыҙ һәм егет ҡатнаша.

Башҡортостанда – ҙур сараБашҡортостанда – ҙур сара
Башҡортостанда – ҙур сара

Башҡортостандар "ГеоВызов" тигән IV халыҡ-ара геология чемпионатын ҡаршы алды.

Сарала ҡатнашыусы студенттар төрлө илдәрҙән сығыш яһай. Мәҫәлән, геология һөнәрен үҙләштереүселәр Мексика иленең колледжынан, шулай уҡ Үзбәкстан геология фәне университетынан һәм башҡа тарафтарҙан ашҡынып килеп еткән.

Геология чемпионатында 300-ҙән ашыу ҡыҙ һәм егет ҡатнаша. Рәсәйҙән иһә 27 команда һәм сит илдән 13 команда көс һынаша.

Башҡортостан тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министры Нияз Фазылов барыһына ла уңыштар теләне.

Фото: Андрей Старостин.

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика