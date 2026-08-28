Башҡортостанда – ҙур сара

Башҡортостандар "ГеоВызов" тигән IV халыҡ-ара геология чемпионатын ҡаршы алды.
Сарала ҡатнашыусы студенттар төрлө илдәрҙән сығыш яһай. Мәҫәлән, геология һөнәрен үҙләштереүселәр Мексика иленең колледжынан, шулай уҡ Үзбәкстан геология фәне университетынан һәм башҡа тарафтарҙан ашҡынып килеп еткән.
Геология чемпионатында 300-ҙән ашыу ҡыҙ һәм егет ҡатнаша. Рәсәйҙән иһә 27 команда һәм сит илдән 13 команда көс һынаша.
Башҡортостан тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министры Нияз Фазылов барыһына ла уңыштар теләне.
Фото: Андрей Старостин.