"ГеоСаҡырыу"ҙа ҡатнашыусылар килде

Ағымдағы миҙгелдә Рәсәйҙең 19 төбәгенән һәм 13 сит илдән 40 команданан 300-ҙән ашыу студент беренселек өсөн көрәшә, тип хәбәр итте "Башинформ" агентлығы. Алыҫ Зимбабвенан студент-геологтар иң көтөлгән ҡунаҡтарҙың береһе булды — Башҡортостандың баш ҡалаһына илдең ике алдынғы университетынан делегация килде.
Команда был сараға төплө әҙерләнгән: Зимбабве геологтарының багажында гидрогеология өлкәһендә үҙенең амбициоз ғилми проекты бар. Студенттар донъяның иң көслө юғары уҡыу йорттары менән көрәшергә ниәтләй.
Ер аҫтында йәшеренгән нәмәләр донъяны туҡландыра, ә һыу ҡайһы берҙә нефть һәм газдан кәм булмаған ресурстарҙы үҙ эсенә ала. Тап ошо тәрән процестар уларҙың тикшеренеү проектының нигеҙенә һалына. Ошондай идея уларҙың уларҙың эшендә нигеҙе булып тора.
"Ошондай көслө халыҡ-ара команданың килеүе чемпионатыбыҙҙы фән донъяһында ысын мәғәнәһендә сағыу ваҡиғаға әйләндерер тип ышанам. Яңылыҡтарҙы Өфөнән күҙәтегеҙ - алда асыштар күп", - тип билдәләне Башҡортостандың тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министры Нияз Фазылов. Былтыр чемпионаттың абсолют еңеүсеһе Михаил Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университеты командаһы булды, тип хәбәр итте агентлыҡ.
Фото: "Башинформ".