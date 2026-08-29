Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Белем һәм тәрбиә
29 Августа , 13:00

"ГеоСаҡырыу"ҙа ҡатнашыусылар килде

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, республикала 7 сентябргә тиклем IV "ГеоСаҡырыу" халыҡ-ара геология чемпионаты үтә. Был геолог студенттар өсөн донъялағы иң ҙур ярыштарҙың береһе.

"ГеоСаҡырыу"ҙа ҡатнашыусылар килде"ГеоСаҡырыу"ҙа ҡатнашыусылар килде
"ГеоСаҡырыу"ҙа ҡатнашыусылар килде

Ағымдағы миҙгелдә Рәсәйҙең 19 төбәгенән һәм 13 сит илдән 40 команданан 300-ҙән ашыу студент беренселек өсөн көрәшә, тип хәбәр итте "Башинформ" агентлығы. Алыҫ Зимбабвенан студент-геологтар иң көтөлгән ҡунаҡтарҙың береһе булды — Башҡортостандың баш ҡалаһына илдең ике алдынғы университетынан делегация килде.

Команда был сараға төплө әҙерләнгән: Зимбабве геологтарының багажында гидрогеология өлкәһендә үҙенең амбициоз ғилми проекты бар. Студенттар донъяның иң көслө юғары уҡыу йорттары менән көрәшергә ниәтләй.

Ер аҫтында йәшеренгән нәмәләр донъяны туҡландыра, ә һыу ҡайһы берҙә нефть һәм газдан кәм булмаған ресурстарҙы үҙ эсенә ала. Тап ошо тәрән процестар уларҙың тикшеренеү проектының нигеҙенә һалына. Ошондай идея уларҙың уларҙың эшендә нигеҙе булып тора.

"Ошондай көслө халыҡ-ара команданың килеүе чемпионатыбыҙҙы фән донъяһында ысын мәғәнәһендә сағыу ваҡиғаға әйләндерер тип ышанам. Яңылыҡтарҙы Өфөнән күҙәтегеҙ - алда асыштар күп", - тип билдәләне Башҡортостандың тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министры Нияз Фазылов. Былтыр чемпионаттың абсолют еңеүсеһе Михаил Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университеты командаһы булды, тип хәбәр итте агентлыҡ.

Фото: "Башинформ".

 

"ГеоСаҡырыу"ҙа ҡатнашыусылар килде
"ГеоСаҡырыу"ҙа ҡатнашыусылар килде
"ГеоСаҡырыу"ҙа ҡатнашыусылар килде
Автор:Аклима Имамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика