Эксперттар Башҡортостан уҡытыусыларына системалы ярҙамды баһаланы

Эксперттар фекеренсә, Өфөнөң Глумилин биҫтәһендә мәктәп асыу тантанаһы сираттағы тапҡыр Башҡортостандың федераль социаль һәм мәғрифәти көн тәртибендә юғары урын биләүен күрһәтте. Ваҡиғаның әһәмиәте сираттағы социаль объектты сафҡа индереү менән генә сикләнмәй – Президент йәнә республиканың ҙур проектына ҡушылды, тимәк, төбәктең мәғариф инфраструктураһы уның иғтибар үҙәгендә ҡала. Аналитиктар быны мөһим сәйәси сигнал һәм төбәк командаһының федераль үҙәк менән төҙөлгән диалогы һиҙелерлек һөҙөмтәләр биреүен раҫлау тип атай.
«Минченко регионы» билдәләүенсә, мәктәп асыу Башҡортостанда Президент ҡатнашлығында сафҡа индерелгән күләмле объекттар серияһын дауам итте: 2024 йылдың февралендә Владимир Путин вуз-ара кампустың беренсе сиратын һәм Республика балалар онкологияһы һәм гематологияһы үҙәген асты, 2025 йылдың июнендә кардиоүҙәктең яңы хирургия корпусына һәм шул уҡ йылдың июлендә М-12 «Көнсығыш» трассаһы буйлап хәрәкәткә старт бирҙе. Мәғариф, фән, медицина һәм транспорт өлкәһендәге проекттар даими рәүештә федераль көн тәртибенең бер өлөшө булып тора һәм юғары кимәлдә ярҙам ала. Был идара итеүҙәге тотороҡлолоҡ күрһәткесе булып тора.
Эксперттар педагогик эшмәкәрлектең абруйын күтәреү тураһындағы указға туҡталды. Алексей Мухин билдәләүенсә, һүҙ уҡытыусыларға ярҙам итеү системаһын булдырыу тураһында бара, был эш төбәк властарының даими иғтибарында. Һуңғы ярты йылда Башҡортостанда мәктәптәр хәүефһеҙлегенә талаптар көсәйтелде, ауыр холоҡло үҫмерҙәр менән психологик һәм профилактик эш көсәйтелде, ә класс етәкселәренә ай һайын 30 мең һум өҫтәмә түләү индерелде.
Яңы башланғыстар блогы «Педагог эшмәкәрлеге өсөн» дәүләт миҙалын булдырыуҙы, уҡытыусыларҙың электрон белем биреү ресурстарына һәм музейҙарға бушлай инеүен, шулай уҡ уларҙың балаларын балалар баҡсаларына урынлаштырыуҙа өҫтөнлөк биреүҙе үҙ эсенә ала. Бөтә ҡарарҙарҙың 2030 йылға тиклем оҙайлы ваҡытҡа иҫәпләнгән юл картаһына инеүе мөһим, тип һыҙыҡ өҫтөнә алды Алексей Мухин.
Системалы эш һөҙөмтәһе күренеп тора: Башҡортостан олимпиада эшмәкәрлеге буйынса иң яҡшы биш төбәк иҫәбенә инде, ә бындай ҡаҙаныштар артында көслө уҡытыусы тора. Эксперттар йомғаҡлауынса, статусҡа, хәүефһеҙлеккә һәм педагог хеҙмәтенә ихтирамға аҡса һалыу – ул тиҫтә йылдарға алдан алып барылған эш.
Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-08-31/eksperty-otsenili-sistemnuyu-podderzhku-uchiteley-v-bashkirii-4797828