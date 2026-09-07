Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Белем һәм тәрбиә
7 Сентября , 10:30

Ҡунаҡтар һоҡланыу белдерҙе

Чемпионат нисек бара?

Ҡунаҡтар һоҡланыу белдерҙеҠунаҡтар һоҡланыу белдерҙе
Ҡунаҡтар һоҡланыу белдерҙе

Республикабыҙҙа "ГеоВызов" IV халыҡ-ара геология чемпионаты ойошторолоуы тураһында хәбәр иткәйнек.

Мәҫәлән, һынауҙарҙың бер көнөндә һәр команданан икешәр кеше ҡатнашты. Унда урында киҫкен хәл-ваҡиғаны асыҡларға кәрәк ине, камера иҫәпләүҙәре алып барылды, схема ярҙамында отчет бирҙеләр.

– Беҙҙең студенттарҙың ялан һынауҙарында, имтихандарында үҙҙәрен ышаныслы тойоуы һәм тотоуы ҡыуандыра, – ти Башҡортостандың тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министры Нияз Фазылов. – Быға ғорурланырға ғына кәрәк. Үҫмер һәр йәһәттән дә белемле, тырыш, шул уҡ ваҡытта уларҙың педагогтарына сикһеҙ рәхмәт һүҙҙәрен еткерәм.

Конкурста ҡатнашыусылар 7 сентябрҙә "Полевая стоянка" тигән һуңғы ярыштарҙа көсөн һынаны. Артабан инде улар өсөн Башҡортостан буйлап экскурсия үткәреләсәк, "Гонка героев"та ҡатнашасаҡтар.

Фото: Андрей Старостин.

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика