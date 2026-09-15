Тағы ла күберәк мәктәптәр йәлеп ителә

Миәкә районында йәш быуында пилотһыҙ осоу аппараттарына идара итеүгә оҫталыҡтарын арттырыуға шарттар киңәйә. Йыл башында “Дрон-рейсинг мәктәбе” тигән проект уңышлы эш башлағайны. Уға район үҙәгендәге 1-се һәм 2-се мәктәп уҡыусылары йәлеп ителде. Был проект ноябргә тиклем дауам итә.
Уның дауамы булып йәнә бер проект август айында эш башланы. Әле булдырылған “RROдрон” белем биреү үҙәге проекты тәүгеһенең дауамы булып тора. Ул иһә райондың 15 мәктәбендә алып барыла. Дронға идара итеү оҫталығына 14-17 йәшлек үҫмерҙәр йәлеп ителә. Илсеғол, Мәнәүезтамаҡ ауылдары, Садовый ҡасабаһы һәм башҡа мәктәптәргә барып, белгестәр оҫталыҡ дәрестәре күрһәтәсәк.
– “Бәйләнештә” һәм “МАКС” төркөмдәрендә проект тураһында мәғлүмәттәрҙе баҫтырыу маҡсатында “RROдрон” белем биреү үҙәге“ берләшмәһен булдырҙыҡ. Социаль селтәрҙәрҙә “Мияки. ZA Память” һанлы акцияһы ла иғлан ителде. Был акцияға ярашлы мәктәп уҡыусылары Бөйөк Ватан һуғышы, махсус хәрби операция яугирҙәре тураһында мәғлүмәттәр, мәҡәләләр баҫтыра. Шулай уҡ проект сиктәрендә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы һалдаттар менән осрашыуҙар уҙғарыу ҙа төп эштәрҙең береһе. Проектты тормошҡа ашырыу өсөн әле кәрәкле ҡорамалдар алыу буйынса эш алып барабыҙ, – тип һөйләне ике проекттың да авторы, Миәкә биләмә-ара үҙәк китапханаһының балалар менән эштәр буйынса директор урынбаҫары, “Социаль ярҙам үҙәге” автономлы коммерцияға ҡарамаған ойошма директоры Гөлназ Шәйәхмәтова.
Әйткәндәй, проект Башҡортостан Республикаһы Башлығы гранттары фонды ярҙамында тормошҡа ашырыла.
Проекттың төп бурысы – йәш быуын менән илһөйәрлек саралары ойоштороу, пилотһыҙ осоу аппараттарына идара итеүгә, уларҙы техник хеҙмәтләндереүгә уҡытыу, шулай уҡ проектта ҡатнашыусыларҙы төрлө кимәлдәге ярыштарға әҙерләү.
Фото: Гөлназ Шәйәхмәтованың шәхси альбомынан.