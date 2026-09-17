Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Белем һәм тәрбиә
17 Сентября , 12:00

Конструкторҙар конкурсында еңде

Йәштәребеҙ һәләтен күрһәтә

Конструкторҙар конкурсында еңдеКонструкторҙар конкурсында еңде
Конструкторҙар конкурсында еңде

“Благовещен арматура заводы” акционерҙар йәмғиәтендә һәләтле йәштәр араһында “Компас 3D” тигән конструкторҙар конкурсы үтте. Унда   Евразия белем биреү үҙәгенең вуз-ара кампусы юғары уҡыу йорто, Өфө Фән һәм технологиялар университетын тамамлаусы Рәфис Зыкрин беренсе урын яуланы.

Еңеүсе аҡсалата бүләк аласаҡ һәм уға  хеҙмәткә урынлаштырыуға саҡырыу биреләсәк.

- Кампус резидентын тамамлаған егеттең конструкторҙар конкурсында еңеүе – системалы инженер әҙерлек һөҙөмтәһен күрһәтә. Студенттар 2-3 курста сәнәғәт предприятиелары кимәлендәге кейстарҙы эшләй. Тап ошондай мөнәсәбәт юғары технологиялы тармаҡта эшләргә әҙер булған белгестәрҙе формалаштыра. Еңеүсенең хеҙмәткә урынлаштырыуға саҡырыу алыуы беҙҙең сығарылыш йәштәренең һорау менән файҙаланыуын раҫлай, - тине Башҡортостандың фән һәм юғары белем буйынса дәүләт комитеты рәйесе Светлана Мостафина.

Фото: Башҡортостан Хөкүмәте сайтынан.

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика