Лицей-интернат киләһе йылда сентябрҙә асыла

20 сентябрҙә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров “Йәштәр һәм балалар” милли проекты сиктәрендә алып барылған Республика математика лицей-интернатын төҙөү буйынса күсмә эш кәңәшмәһен уҙғарҙы. Был учреждение төбәктең дөйөм белем биреү системаһының флагманы буласаҡ.
Лицей-интернат 360 уҡыу һәм 250 йоҡо урындарына иҫәпләнгән. Уҡыу йорто 6-11 кластарға республикабыҙҙан һәләтле уҡыусыларҙы ҡабул итәсәк, математика, информатика, программалау буйынса лидерҙар әҙерләйәсәк. Учреждениеға уҡыусыларҙы “Путь в РМЛИ” махсус олимпиадаһы һөҙөмтәләре буйынса һайлап аласаҡтар. Лицей-интернат флагман булһын өсөн көслө педагогия коллективы булдырыласаҡ. Уларҙы ла конкурс нигеҙендә һайлап аласаҡтар.
Башҡортостан Башлығы объектты төҙөү эштәре менән танышты. Республика Хөкүмәте Премьер-министры урынбаҫары Рөстәм Ғәзизов төҙөлөштөң 28 процентҡа әҙер булыуы тураһында белдерҙе. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, лицей-интернаттың бинаһы дүрт блоктан торасаҡ.
Өс ҡатлы А корпусында ашхана, конференц-зал, уҡыу кабинеттары, китапхана, уҡытыусылар бүлмәһе, административ блок урынлашасаҡ. Әле бында конструкцияларҙы нығытыу буйынса эш алып барыла, белгестәр электр селтәрҙәрен монтажлай, эске эштәр башҡарыла.
Б блогы дөйөм коридор һәм лифттар менән уҡыу йортоноң барлыҡ уҡыу корпустарын берләштерәсәк. Бында төп инеү урыны, “Сәнғәт” буйынса уҡыу кабинеттары, физик һәм уйын әҙерлеге залдары урынлашасаҡ.
Алты ҡатлы В блогы - 250 кеше һыйҙырышлы торлаҡ. Төҙөүселәр ҡыйыҡты һәм фасадты эшләүгә тотонған, штукатур эштәрен башҡара, һауа юлдарын монтажлай.
Г блогы – биш ҡатлы уҡыу йорто, унда ҙур конференц-зал урынлашсаҡ. Әле төҙөүселәр икенсе ҡатты төҙөү өҫтөндә.
Башҡортостан Башлығы Республика математика лицей-интернатын 2027 йылдың сентябрендә асыу планлаштырылыуын билдәләне.
- Ҙур объект, бында 4 миллиард һумлап аҡса һалына. 21-се быуат мәктәбен төҙөйбөҙ. Унда республиканың интеллектуаль элитаһын тәрбиәләйәсәкбеҙ. Төҙөлөш башланғысын ил Президенты Владимир Путиндың хуплауы ла мөһим. Шуға ла бар нәмәгә етди иғтибар бүләбеҙ. Шулай уҡ бында парк, ҙур булмаған стадион, йүгереү юлы, ике спорт залы, яҡшы китапхана, юғары кимәлдәге ҡунаҡхана урынлашасаҡ. Беҙҙең маҡсат – тотош Башҡортостандан уҡыусыларҙы саҡырырлыҡ лицей-интернат төҙөү, - тине Радий Хәбиров.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайтынан.