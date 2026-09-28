Йөрәгенән йыр урғыла

“Бәйләнештә”ге төркөмөбөҙҙә тәрбиәселәрҙең һәм уҡытыусыларҙың һөнәри байрамдары уңайынан үткәрелгән конкурста ҡатнашыусы эшһөйәр, уңған, үҙ һөнәренең оҫтаһы булып танылған бәйгеселәр менән яҡындан таныштырабыҙ.
Ул балалар йөрәгенә йылылыҡ һәм матурлыҡ орлоғо сәсә. Уның ҡулы аҫтында һәр бала үҙенең йәшәү мәғәнәһен таба. Ул – Фәниә Йомабай ҡыҙы Сәйфуллина, Баймаҡ ҡалаһының ҡатнаш төрҙәге “Әкиәт” балалар баҡсаһының музыка етәксеһе. Быйыл ул үҙенең 44-се хеҙмәт йылын башлап ебәрҙе.
Фәниә Йомабай ҡыҙы – юғары категориялы белгес, Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм фән министрлығының һәм Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығының Почёт грамоталары менән бүләкләнгән. Ул яратҡан хеҙмәтенә тоғро ҡала, һәр ваҡыт үҙ йүнәлеше буйынса квалификацияһын күтәрә.
Фәниә Йомабай ҡыҙы үҙ эшендә башҡорт фольклорын, халыҡ ижадын үҫтереүгә айырым иғтибар бирә. Ул балаларҙы халыҡ йырҙары, бейеүҙәре, уйындары, йолалары, әкиәттәре менән таныштыра, милли байрамдар, фольклор кисәләре, асыҡ саралар үткәрә. Уның дәрестәрендә башҡорт теленә, тыуған ергә, халыҡ ижадына һөйөү тәрбиәләнә. Фәниә Йомабай ҡыҙы район һәм ҡала кимәлендәге конкурстарҙа әүҙем ҡатнаша, балаларҙы сәхнәгә алып сыға, уларҙың һәләтен асырға ярҙам итә.
Фәниә Сәйфуллина – педагогтар династияһы вәкиле. Әсәнән күргән – тун бескән тигәндәй, ҡыҙы Алина Марат ҡыҙы Исмәғилева ла Баймаҡ ҡалаһында балалар баҡсаһында күп йылдар музыка етәксеһе булып эшләй. Әсә менән ҡыҙ бер һөнәрҙе һайлап, балаларға музыка һәм матурлыҡ донъяһын асыуҙы дауам итә. Уларҙың ғаиләһендә һөнәри йылылыҡ, ихтирам һәм ижадҡа һөйөү быуындан-быуынға тапшырыла.
Фәниә Йомабай ҡыҙы балаларҙы музыка аша тәрбиәләүгә ҙур өлөш индерә. Ул үҙенең эшен яратып башҡара, һәр баланың йөрәгенә юл таба белә. Уның дәрестәре балалар өсөн генә түгел, ә бөтә баҡса коллективы өсөн дә йәнле һәм йылы мөхит булдыра.
Фәниә Йомабай ҡыҙын кисә, 27 сентябрҙә, билдәләнгән Мәктәпкәсә белем биреү хеҙмәткәрҙәре көнө менән ихлас ҡотлайбыҙ. Уға ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, ижади уңыштар һәм яңы еңеүҙәр теләйбеҙ. Уның кеүек остаздар арҡаһында балалар музыка һәм матурлыҡ донъяһына ылыға, ә киләсәк быуын рухи байлыҡ менән тәрбиәләнә.
Гөлирә Йосопова,
Баймаҡ ҡалаһының ҡатнаш төрҙәге “Әкиәт” балалар баҡсаһының өлкән тәрбиәсеһе.
Редакциянан: Фәниә Йомабай ҡыҙы Сәйфуллинаға беҙҙең конкурста ла уңыштар теләйбеҙ һәм төркөмдәштәрҙе уның өсөн әүҙем тауыш бирергә саҡырабыҙ.