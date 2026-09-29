“Бәләкәстәр менән бергә үҫәм”

Эльфира Әфләтунова 2003 йылда М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының башҡорт филологияһы факультетын тамамлаған. 2004 йылда Баймаҡ лицей-интернатында тәрбиәсе булып эш башлай, ә 2021 йылдан Баймаҡ ҡалаһының ҡатнаш төрҙәге “Әкиәт” балалар баҡсаһында тәрбиәсе.
– Ҡасандыр үҙ һөнәрем – башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы буйынса эш булмағанлыҡтан тәрбиәсе эшен һайларға тура килгәйне. Аллаға шөкөр, бер ҡасан да үкенергә тура килмәне.
Эльфира Айнур ҡыҙы – дүрт бала әсәһе. Өлкән ҡыҙы магистратурала белем ала, ул инде үҙ ғаиләһен ҡорорға ла өлгөргән. Өлкән улы Өфө фән һәм технологиялар университетында юрист һөнәрен үҙләштерә. Икенсе улы 8-се класта белем ала, етди рәүештә көрәш менән мауыға, район һәм республика кимәлендә еңеүҙәр яулай. Бәләкәй ҡыҙы бейеү менән шөғөлләнә.
– Кеше үҙен үҫтермәһә, яңы асыштарға ынтылмаһа, башҡаларҙы ла дәртләндерә алмай. Шуға күрә төрлө сараларҙа, ғилми конференцияларҙа, педагогтар араһында үткәрелгән бәйгеләрҙә бик теләп ҡатнашам. Ундай саралар кешене дәртләндерә, үҫтерә, – тигән ҡарашта тәрбиәсе.
Эльфира Айнур ҡыҙы хеҙмәтенә бар күңелен һалған, кескйҙәрҙе ихлас күңелдән яратҡан тәрбиәсе. “Уларҙың шат, бәхетле ҡараштарын күреп, минең дә күңелем шатлыҡ менән тула. Бәләкәй генә уңыштары ла иҫ киткес дәрт-дарман, тағы ла тырышып эшләргә көс бирә. Улар менән үҫәм, улар илаһа, миңә лә ҡыйын, улар менән йәшәйем. Шулай итеп, балалар баҡсаһы күптән инде тормошомдоң айырылғыһыҙ өлөшөнә әйләнде”, - ти бәйгесебеҙ.
Эльфира Айнур ҡыҙына тормошонда, яратып башҡарған хеҙмәтендә артабан да тик уңыштар юлдаш булһын! Төркөмдәштәрҙе уның өсөн тауыш бирергә саҡырабыҙ.
Фотолар Эльфира Әфләтунованың шәхси альбомынан.