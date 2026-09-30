Бөрйән йәштәренә ныҡлы терәк

“Башҡортостан” гәзитенең “Бәйләнештә”ге төркөмөндә тәрбиәселәрҙең һәм уҡытыусыларҙың һөнәри байрамдары уңайынан ойошторолған конкурста ҡатнашҡандар араһында Бөрйән районы Иҫке Собханғол мәктәбенең юғары категориялы педагогы Гөлйемеш Сәғитова ла бар. Яҡташтары, уҡыусылары, ата-әсәләр араһында оло хөрмәт ҡаҙанған остаз ул.
Гөлйемеш Зәки ҡыҙы ошо райондың Ғәлиәкбәр ауылынан. Башҡорт дәүләт педагогия институтының (хәҙер – М. Аҡмулла исемендәге БДПУ) физика-математика факультетын тамамлаған. Хеҙмәт юлы тотошлай тыуған районы менән бәйле. Тәүҙә Үрге Нөгөштә, унан Ағиҙел ҡасабаһында уҡыта. Артабан, 1990 йылда, Иҫке Собханғол урта мәктәбе директорының тәрбиә эштәре буйынса урынбаҫары итеп ҡуйыла. 2007 йылдан иһә – ошо белем усағында математика уҡытыусыһы.
Бай тәжрибәле педагог инде оҙаҡ йылдар математика уҡытыусыларының район методик берләшмәһенә етәкселек итә. Сығарылыш уҡыусыларының был фәндән һөҙөмтәләре юғары. Улар республиканың ғына түгел, илебеҙҙең башҡа ҡалаларының юғары уҡыу йорттарындағы техник һәм иҡтисади факультеттарға ҡабул ителеп, уларҙы яҡшы тамамлап сыға, һөнәре буйынса уңышлы эшләй.
Гөлйемеш Зәки ҡыҙы уҡыусыларына ла, үҙенә ҡарата ла ифрат талапсан. Белемен даими камиллаштыра, хеҙмәттәштәре менән даими тәжрибә уртаҡлаша, республика кимәлендәге семинарҙарҙа ла асыҡ дәрестәр үткәрә. Методик берләшмә ултырыштарында даими рәүештә докладтар менән сығыш яһай.
Юғары һөнәри оҫталығы, күп йыллыҡ намыҫлы хеҙмәте өсөн бихисап награда, шул иҫәптән Башҡортостан, Рәсәй Федерацияһы Мәғариф министрлыҡтарының, Бөрйән районы хакимиәтенең Почет грамоталары, “Башҡортостан Республикаһының мәғариф отличнигы” билдәһе, төрлө ведомстволарҙың, уҡыу йорттарының рәхмәт хаттары, уҡыусыларҙы юғары кимәлдә әҙерләгән өсөн сертификаттар менән бүләкләнгән. “Һөнәре буйынса иң яҡшыһы” район конкурсы еңеүсеһе. Хеҙмәт ветераны. Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған уҡытыусыһы.
– Ғаиләм ҙур түгел. Ирем менән икебеҙҙең бер бөртөк кенә ҡыҙыбыҙ бар. Ул Башҡортостан дәүләт медицина университетында уҡый, – тине тормошо хаҡында ябай ғына итеп Гөлйемеш Зәки ҡыҙы. – Уҡытыусылар династияһынанмын. Бер туғандарым – педагогтар. Шуға һөнәри байрамыбыҙҙа ла һәр саҡ бергәбеҙ, фекерҙәшбеҙ.
Хөрмәтле дуҫтар! Гәзитебеҙҙең “Бәйләнештә” селтәрендәге төркөмөндә барған конкурста ҡатнашыусылар өсөн әүҙем тауыш биреүегеҙҙе һорайбыҙ.
Фотолар Г. Сәғитованың шәхси архивынан алынды.