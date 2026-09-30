Тыуған яҡта эшләү – икеләтә бәхет

“Башҡортостан” гәзитенең “Бәйләнештә” селтәрендәге төркөмөндә тәрбиәселәрҙең һәм уҡытыусыларҙың һөнәри байрамдары уңайынан үткәрелгән конкурста ҡатнашҡандар араһында Архангел районы Тирәкле мәктәбенән Әлмира Рафаил ҡыҙы Баһауетдинова ла бар. Тыуған төйәгендә бөтә күңелен, көсөн һалып намыҫлы хеҙмәт иткән педагог яҡташтары, ата-әсәләр араһында оло хөрмәт ҡаҙанған.
– Һәр уҡытыусының үҙ остазы бар. Минеке – Роза Ғәббәс ҡыҙы Юлмөхәмәтова. Ул беҙҙе Тәүәкәс ауылы мәктәбендә башланғыс класта уҡытты, – ти конкурсантыбыҙ. – Балаларға ҡарата йылы мөнәсәбәте, оҫта ойошторолған, мауыҡтырғыс дәрестәре, төрлө сағыу саралары минең күңелдә уҡытыусы һөнәренә ҡарата һөйөү уятты. Ҡурсаҡ театры түңәрәген дә мөкиббән яратып алып бара торғайны остазыбыҙ. Бәләкәй йөрәктәрҙе шул ҡәҙәр яулағандыр инде ул – өйҙә лә уҡытыусы булып уйнай инек.
Тәүәкәс һигеҙ йыллыҡ мәктәбен тамамлағас, Әлмира Рафаил ҡыҙы игеҙәге Әлфирә менән бергә Нуриман районының Ҡыҙылъяр ауылында белем алыуын дауам итә. Унан Башҡорт дәүләт педагогия институтына (хәҙер – М. Аҡмулла исемендәге БДПУ) уҡырға инәләр. Юғары уҡыу йортонда башҡорт теле һәм әҙәбиәте факультетының асылған ғына сағы. Ҡыҙҙарға бөтә һәләтен асыу өсөн киң мөмкинлек бирелә бында: төрлө конкурстарҙа, конференцияларҙа ҡатнашалар, милли мәҙәни сараларҙың уртаһында ҡайнайҙар.
Диплом алғас, Әлмира Рафаил ҡыҙы тыуған яғында хеҙмәт юлын башлай: тәүҙә Тәүәкәс, унан Тирәкле мәктәбендә уҡыта, артабан Ҡыҫындыла директор урынбаҫары була. 2001 йылда кире Тирәклегә ҡайта, шул ваҡыттан ошондағы белем усағында ең һыҙғанып эшләй.
– Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы – күңелгә рух, белемгә ынтылыш һалыусы. Уҡыусыларыбыҙҙы бөтә яҡлап үҫтерергә тырышам, – ти конкурсантыбыҙ. – Үкенескә күрә, бөгөнгө башҡорт ауылдарында ғаиләлә русса һөйләшкәндәр байтаҡ. Баланың эске донъяһы бит туған телдә аралашҡанда, рухи ҡиммәттәребеҙ нигеҙендә тәрбиәләнгәндә генә дөрөҫ үҫешә. Киләсәк быуынды тулы бәхеттән яҙҙырмаһаҡ ине.
32 йыллыҡ хеҙмәт стажына эйә юғары категориялы педагог “Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусыһы-2012” төбәк-ара конкурсында “Һөнәргә тоғролоҡ” номинацияһында еңеү яулаған. Башҡортостан Мәғариф министрлығының, Архангел районы хакимиәте һәм Советының почет грамоталары менән бүләкләнгән, 2019 йылда “Рәсәй Федерацияһының почетлы тәрбиә һәм белем биреү хеҙмәткәре” күкрәк билдәһенә лайыҡ булған. Әлмира Баһауетдинова – “Башҡортостан Республикаһының иң яҡшы башҡорт, рус, туған тел уҡытыусылары һәм полилингваль күп профилле дөйөм белем биреү ойошмаларында уҡыу предметтарын билингваль һәм полилингваль нигеҙҙә алып барыусы уҡытыусылар” республика конкурсы еңеүсеһе лә. 2023 йылда республика Хөкүмәтенең аҡсалата премияһына ла лайыҡ булған. Уның башҡорт теле һәм әҙәбиәте кабинеты “Башҡортостан Республикаһының дәүләт һәм халыҡтары телдәрен һаҡлау һәм үҫтереү” дәүләт программаһын тормошҡа ашырыуға ярашлы мультимедиа комплексы менән тәьмин итеү маҡсатында үткәрелгән республика конкурсында еңеүсе тип танылған.
Хөрмәтле дуҫтар! Гәзитебеҙҙең “Бәйләнештә” селтәрендәге төркөмөндә барған конкурста ҡатнашыусылар өсөн әүҙем тауыш биреүегеҙҙе һорайбыҙ.
Фотолар А. Баһауетдинованың шәхси архивынан алынды.