"Ғәзиз кешебеҙҙе һағынып көтәбеҙ"

Тәрбиәселәрҙең һәм уҡытыусыларҙың һөнәри байрамдары уңайынан гәзитебеҙҙең “Бәйләнештә”ге төркөмөндә ойошторған конкурста Илеш районының Түбәнге Йәркәй ауылындағы “Баланы үҫтереү үҙәге – балалар баҡсаһы” тәрбиәсеһе Айһылыу Йәнбирҙина ҙур теләк менән ҡатнаша. Эштә лә, ғаиләлә лә берҙәй өлгөргән уңған замандашыбыҙ ул.
– Мин Федоровка районының Яңы Яуыш ауылы ҡыҙымын. Йәмле Ашҡаҙар һыуында ҡойоноп үҫкән башҡорт ҡыҙы, – ти конкурсантыбыҙ. – Әсәйем Нәзирә Вәли ҡыҙы менән атайым Флүр Ғайса улының мөхәббәт емеше – беренсе сабыйы булып донъяға килгәнмен. Беҙ биш бала үҫтек. Һәр беребеҙ эшһөйәр, сәнғәткә ғашиҡ булып буй еткерҙек. Ғаиләлә ни күрһәң, шуға ынтылаһың шул. Әйткәндәй, әсәйебеҙ әле лә урындағы “Ағинәйҙәр” төркөмө составында ауылда, районда үткән бөтә сараларҙа әүҙем ҡатнаша.
1992 йылда Илеш егете Радик Фәрит улы Йәнбирҙингә кейәүгә сыға Айһылыу Флүр ҡыҙы. Ике ҡыҙ, бер ул үҫтерәләр. Хәҙер инде олатай һәм өләсәй ҙә улар.
– Балаларыбыҙҙы өлкәндәргә ҡарата ихтирамлы булырға, тыуған ерҙе, илде, халҡыбыҙҙың йолаларын, рухи ҡиммәттәрен яратырға өйрәтеп үҫтерҙек, – ти бәхетле әсә. – Бәләкәйҙән башҡорт халыҡ әкиәттәрен, моңло йырҙарыбыҙҙы тыңлап буй еткерҙеләр. Ҡыҙыбыҙ Розалина хәҙер инде үҙе ғаиләле, өс улдары бар. Улыбыҙ Нәфис армияла хеҙмәт итеп, Ватан алдындағы бурысын үтәп, тыуған яҡҡа ҡайтты, Балалар ижады үҙәгендә уҡыта, йәш быуын күңелендә сәнғәткә һөйөү тәрбиәләй. Үҙе патриотик рухтағы матур йырҙар яҙа. Ә кинйә ҡыҙыбыҙ Айгүзәл 8-се класта белем ала, район, республика кимәлендәге конкурстарҙа ҡатнашып, призлы урындар яулай.
Туғаным мәрхүм булғас, уның өс балаһына әсә наҙын бүләк иттем. Хәҙер уларҙың өлкәне Себер яғында эшләп йөрөй. Уртансылары Нурислам үҙебеҙҙәге Башҡорт агротехнология колледжының икенсе, ҡустыһы Айсыуаҡ беренсе курсында уҡый. Малайҙар ҙа, ҡыҙыбыҙ Айгүзәл дә йыр-моңға ғашиҡ – урындағы Балалар сәнғәт мәктәбенең баян һәм һынлы сәнғәт бүлегендә шөғөлләнәләр.
Ирем Радик Фәрит улы иһә әле илебеҙ һағында – махсус хәрби операцияла. Мәктәп йылдарында бер саранан да ситтә ҡалмай, әүҙем ҡатнашып үҫкән, уҡыу алдынғыһы булған кеше ул. Алтынсы класта үҙен “Артек” лагерына путевка менән дә бүләкләгәндәр. Ғәзиз кешебеҙҙе һағынып көтәбеҙ, имен-аман әйләнеп ҡайтһын, Аллаһ бирһә!
Айһылыу Флүр ҡыҙы “Баланы үҫтереү үҙәге – балалар баҡсаһы”ның полилингваль төркөмөндә тәрбиәсе булып эшләй. Педагогик хеҙмәт стажы – 34 йыл.
– Беҙҙең мәғариф учреждениеһында кескәйҙәр бер кимәлдә рус, башҡорт, инглиз телдәрен өйрәнә, – ти педагог. – Минең төп бурысым – улар күңелендә башҡорт теленә һөйөү тәрбиәләү, халҡыбыҙҙың ғөрөф-ғәҙәттәрен һаҡлау, тыуған ерҙе, илде ҡәҙерләргә өйрәтеү. Балалар менән бергә район, республика конкурстарында әүҙем ҡатнашабыҙ. Мәҫәлән, “Беҙ – Гагаринсылар”, “Еҙ үксә”, “Серле һандыҡ”, “Башҡорт халыҡ уйындары”, шиғыр һөйләүселәр, йыр конкурстарында һәм башҡа күп сараларҙа йыл да ҙур теләк менән сығыш яһайбыҙ. Ғаиләбеҙ ҙә ошо йәһәттән бик әүҙем.
Махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан егеттәребеҙгә ҡулдан килгәнсә ярҙам итәбеҙ. Окоп шәмдәре эшләйбеҙ, яраланған һалдаттар өсөн ҡоролма тегәбеҙ. Тыуған илебеҙ өсөн ғүмерен фиҙа ҡылған батырҙарыбыҙ мәңге хәтерҙә. Бөгөн сафта булған һалдаттарыбыҙҙың барыһының да тыуған яғына, ғаиләһе янына имен-аман әйләнеп ҡайтыуын теләйбеҙ. Беҙ һәммәбеҙ – бер ғаилә. Йәш быуынға шуны өйрәтеп, күңелдәренә һеңдереп үҫтереү – төп бурысыбыҙ.
Хөрмәтле дуҫтар! Гәзитебеҙҙең “Бәйләнештә” селтәрендәге төркөмөндә барған конкурста ҡатнашыусылар өсөн әүҙем тауыш биреүегеҙҙе һорайбыҙ.
Фотолар А. Йәнбирҙинаның шәхси архивынан алынды.