Ауыл яҙмышы – улар ҡулында

Мәғариф өлкәһендә күп нәмә остаздан тора. Оҫта етәксе эште электән килгән йолаларға таянып һәм киләсәккә ҡарап ойоштора. Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Ришат Исмәғилев тап шундай директор булған. Нуриман районының Байгилде ауылы мәктәбенә 1945 – 1984 йылдарҙа етәкселек итеү осоронда бихисап яҡшы башланғыстарға нигеҙ һалған. Инде өс тиҫтә йылдан ашыу лицей статусын йөрөткән был мәғариф учреждениеһында Ришат Сәлих улының хеҙмәт алымдары лайыҡлы дауам ителә.
– Белем усағы хәҙер остазыбыҙҙың – РСФСР-ҙың атҡаҙанған уҡытыусыһы Ришат Исмәғилевтең исемен йөрөтә. Ул йәш быуынды бөтә яҡлап үҫтерергә, шул иҫәптән ер эшенә бәләкәйҙән йәлеп итергә тырышҡан. Ошо арҡала мәктәбебеҙ элек-электән ауыл хужалығы тармағына белгестәр әҙерләүҙә алдынғылыҡты бирмәгән, – ти лицей директоры Илмира Моратова. – Шуға ла былтыр районда агротехнология класы асырға кәңәш ителгәс, бер һүҙһеҙ Байгилде лицейына туҡталдылар. Ныҡлы нигеҙ, тәжрибә бар, күңелдәрҙә – быуындан-быуынға күсә килгән ергә һөйөү. Ауыл хужалығына заманса фекерле йәш белгестәр әҙерләү мөмкинлегенә ҡуш ҡуллап тотондоҡ.
Билдәле булыуынса, республика мәктәптәрендә агротехнология кластары асыу эше Башҡортостан Ауыл хужалығы министрлығы ярҙамында атҡарыла. Пилот проекттары былтыр иң беренсе Нуримандың Байгилде лицейында һәм Бүздәктең 1-се мәктәбендә тормошҡа ашырыла башланы. Быйыл иһә саф тағы ла тулыланды.
Байгилде лицейында агротехнология класы асыу эшен, өс яҡлы килешеүгә ярашлы, урындағы “Баһау исемендәге агрофирма” яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте финанслаған. Һөҙөмтәлә махсус бүленгән урын ремонтланып, кабинет, лаборатория тулыһынса заманса йыһазландырылған, бөтә кәрәк-яраҡ алынған.
– Агротехнология дәрестәре 7-се кластан алып индерелә. Ике йүнәлеш буйынса белем бирелә – генетика һәм селекция, шулай уҡ агроинженерлыҡ, – ти лицейҙың биология уҡытыусыһы, агротехнология класы етәксеһе Любовь Шуст. – Күрәһегеҙ, бында фән, тикшеренеү эштәре менән шөғөлләнеү өсөн бөтә мөмкинлектәр, заманса ҡорамалдар бар. Дрондарҙы ла өйрәнәбеҙ – улар һуңғы ваҡытта ауыл хужалығында әүҙем ҡулланыла. 3D принтерҙа программалар төҙөйбөҙ. Бында – үҫентеләр, сәскәләр – яҙғы хеҙмәтебеҙҙең һөҙөмтәһе. Балалар һәр береһе нимәлер үҫтерә, эш барышында күҙәтеүҙәр алып бара, ошо проекттары менән төрлө конкурстарҙа ҡатнаша.
Ә ҡаҙаныштары һоҡланғыс! Мәҫәлән, 10-сы класс уҡыусыһы Тимур Хәтмуллин былтыр “Башҡортостан агротехнология класының иң яҡшы уҡыусыһы” тип танылған. IX кластан Айнур Кәшфуллин “БашИнком” предприятиеһы биргән препараттарҙы файҙаланып, быйыл йәй буйы ике төрлө картуф үҫтергән. “Уңыш күҙалланғандан күпкә яҡшыраҡ булды” тип һөйөнә, бай тәжрибәһенә нигеҙләнеп, фәнни эш яҙа. VII класс уҡыусыһы Артур Шамуҡаев иһә Башҡортостан дәүләт аграр университетының йыйылма командаһы составына алынған. Улар инде өс йыл рәттән “АгроНТРИ” Рәсәй конкурсында еңеү яулаған.
Әйткәндәй, бында робот техникаһы менән дә шөғөлләнәләр. “Уҡыусыларыбыҙ иртәгә “Робофинист” халыҡ-ара фестивалендә ҡатнашыу өсөн Санкт-Петербургка юллана – Рәсәй конкурсының финалына сыҡтылар”, – тип ҙур ҡаҙанышы менән уртаҡлашты Любовь Михайловна.
Лицейҙың баҡсаһы – районда иң ҙуры. Участкала төрлө тәжрибә эштәре алып барыла. Күп өлөштө алмағастар алып тора, был емештең яңы сорттары даими өйрәнелә.
– Ғөмүмән, лицейҙа агротехнология класы асылыуға шул ҡәҙәр һөйөнәбеҙ, кинәнеп, дәртләнеп эшләйбеҙ. Балалар айырыуса шат, – ти биология уҡытыусыһы Любовь Шуст. – Беҙгә уҡыусылар райондың 16 ауылынан йөрөп белем ала. Тимәк, Нуримандың ҙур өлөшөндә йәш быуын күңелендә тыуған төйәгенә, ергә һөйөүҙе арттырабыҙ. “Баһау исемендәге агрофирма” һаман да беҙҙең менән бергә, уҡыусыларҙы үҙҙәренә саҡырып, ғәмәли йәһәттән даими ярҙам күрһәтәләр. “Их, беҙҙең заманда әлеге кеүек мөмкинлектәр булһа!..” – тип ҡуям гел. Һис шикһеҙ, уҡыусыларыбыҙ һынатмаҫ, ышанысты аҡлар, төп байлығыбыҙ – еребеҙ – тейешенсә файҙаланып, ауылдарыбыҙ заманса үҫеш алыр.
Фотоларҙа: Айнур Кәшфуллин, Тимур Хәтмуллин һәм Карина Шәйехова яратҡан уҡытыусылары Любовь Шуст менән. Артур Шумаҡаев дрондар менән эшләргә өйрәнә. Уҡыусыларҙың хеҙмәт емештәре.
Айрат Нурмөхәмәтов фотолары.
Нуриман районы.