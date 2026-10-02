Башҡортостан
+4 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Белем һәм тәрбиә
2 Октября , 14:45

Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй

Бөгөн Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте йортонда педагогик эшмәкәрлегендәге ҡаҙаныштары өсөн иң яҡшы уҡытыусыларға премиялар тапшырыу тантанаһы үтте. Сарала ҡатнашҡан 39 уҡытыусы һөнәре буйынса иң яҡшыларҙы билдәләү конкурсында еңеү яулап, 200 мең һумға торошло аҡсалата бүләккә лайыҡ булды. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләйУлар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй

Бөгөн Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте йортонда педагогик эшмәкәрлегендәге ҡаҙаныштары өсөн иң яҡшы уҡытыусыларға премиялар тапшырыу тантанаһы үтте. Сарала ҡатнашҡан 39 уҡытыусы һөнәре буйынса иң яҡшыларҙы билдәләү конкурсында еңеү яулап, 200 мең һумға торошло аҡсалата бүләккә лайыҡ булды. Бүләкләү тантанаһының Уҡытыусыларҙың һөнәри байрамы алдынан үткәрелеүе уға айырыуса бәҫ һәм мәртәбә өҫтәне.

Үҙ һөнәренең оҫтаһы булып танылған педагогтарҙы БР Хөкүмәте Премьер-министрының беренсе урынбаҫары Урал Таһир улы Килсенбаев һәм БР мәғариф министры Илдар Марат улы Мәүлетбирҙин тәбрикләне. Улар үҙ сығышында уҡытыусы һөнәренең әһәмиәтенә баҫым яһаны, илебеҙҙең бөгөнгөһө һәм киләсәге тап уҡытыусы ҡулында тәрбиәләнеүен һыҙыҡ өҫтөнә алды.

Уҡытыусылар үҙ сиратында күрһәтелгән иғтибар һәм хәстәр, төрлө ярҙам һәм дәртләндереү саралары өсөн республика етәкселегенә ихлас рәхмәтен белдерҙе.

Автор фотолары.

 

 

Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй
Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика