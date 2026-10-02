Улар илебеҙҙең бөгөнгөһөн һәм киләсәген тәрбиәләй

Бөгөн Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте йортонда педагогик эшмәкәрлегендәге ҡаҙаныштары өсөн иң яҡшы уҡытыусыларға премиялар тапшырыу тантанаһы үтте. Сарала ҡатнашҡан 39 уҡытыусы һөнәре буйынса иң яҡшыларҙы билдәләү конкурсында еңеү яулап, 200 мең һумға торошло аҡсалата бүләккә лайыҡ булды. Бүләкләү тантанаһының Уҡытыусыларҙың һөнәри байрамы алдынан үткәрелеүе уға айырыуса бәҫ һәм мәртәбә өҫтәне.
Үҙ һөнәренең оҫтаһы булып танылған педагогтарҙы БР Хөкүмәте Премьер-министрының беренсе урынбаҫары Урал Таһир улы Килсенбаев һәм БР мәғариф министры Илдар Марат улы Мәүлетбирҙин тәбрикләне. Улар үҙ сығышында уҡытыусы һөнәренең әһәмиәтенә баҫым яһаны, илебеҙҙең бөгөнгөһө һәм киләсәге тап уҡытыусы ҡулында тәрбиәләнеүен һыҙыҡ өҫтөнә алды.
Уҡытыусылар үҙ сиратында күрһәтелгән иғтибар һәм хәстәр, төрлө ярҙам һәм дәртләндереү саралары өсөн республика етәкселегенә ихлас рәхмәтен белдерҙе.
Автор фотолары.