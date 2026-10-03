Башҡортостан
+2 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Белем һәм тәрбиә
3 Октября , 16:30

32 йыллыҡ белем нурын һибә

Донъяла белем биреү генә түгел, ә тулыһынса фиҙа ҡылыуҙы, түҙемлекте һәм ҙур мөхәббәтте талап иткән һөнәрҙәр бар. Шундай һөнәрҙәрҙең береһе — уҡытыусы. Бөгөн мәктәп уның эш урыны ғына түгел, ә ысын мәғәнәһендә һөнәр һәм тормош мәғәнәһе булған кеше тураһында һөйләргә теләйем. Һүҙ  үҙ эшенең оҫтаһы, башланғыс класс уҡытыусыһы, мәктәптең методик берекмәһе етәксеһе һәм директорҙың тәрбиә эше буйынса кәңәшсеһе Гөлнара Бикбулатова тураһында.

Добавить в предпочтительные источники Google
32 йыллыҡ белем нурын һибә32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә

Гөлнара Рафиҡ ҡыҙының педагогика юлы 1994 йылда Мәләүез ҡалаһының 1-се мәктәбендә башланған. Шул ваҡыттан алып 32 йыл үткән. Был - дәрес ҡыңғырауҙары, балаларҙың йылмайыуҙары һәм сығарылыш уҡыусыларының рәхмәте менән тулы бөтөн бер дәүер. Ошо йылдар эсендә ул ябай уҡытыусынан тәжрибәле етәксе һәм остазға тиклем юл үткән.

Яҙмыш уны төрлө юлдарҙан алып барған. Смаҡ ауылындағы «Ромашка» балалар баҡсаһы мөдире булып эшләгән, Яңауыл ауылындағы башланғыс дөйөм белем биреү мәктәбен етәкләгән. Бөгөн Гөлнара Рафиҡ ҡыҙы Смаҡ ауылының Динис Бүләков исемендәге урта дөйөм белем биреү мәктәбендә эшләй, унда уҡытыусы һәм директорҙың тәрбиә эше буйынса кәңәшсеһе эшен алып бара.

Ҡайҙа ғына эшләмәһен, ул һәр ваҡыт яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәшә. Уның уҡыусылары ныҡлы белем күрһәтә, ә тәрбиә эше һәр ваҡыт юғары кимәлдә. Гөлнара Рафиҡ ҡыҙы ҡыйынлыҡтарҙан ҡурҡмай һәм даими үҫешкә ынтыла: район һәм республика кимәлендәге конкурстарҙа әүҙем ҡатнаша, коллегаларын артынан эйәртә һәм балаларҙы илһамландыра.

Уның уңышының сере һәм һөнәренә тоғролоғо тураһында һорауға Гөлнара Рафиҡ ҡыҙы ябай һәм ихлас яуап бирә:

«Һөнәрем — мәктәптә эшләү, сөнки мин балаларҙы яратам».

Был һүҙҙәрҙә ысын педагогтың бөтөн асылы сағыла. Ул яҙырға һәм уҡырға ғына өйрәтмәй, ә һәр баланың күңелен аңлап, уларҙы игелекле һәм намыҫлы булырға өйрәтә.

Гөлнара Рафиҡ ҡыҙы — ысын педагог, үҙ мәктәбенең ғорурлығы һәм йәш быуын уҡытыусылары өсөн өлгө.

Уға ныҡлы һаулыҡ, бөтмәҫ-төкәнмәҫ энергия, ижади уңыштар һәм рәхмәтле уҡыусылар теләйек! Эше ҡыуаныс килтерһен, ә һәр яңы көн үҙ хеҙмәте өсөн ғорурланырға сәбәп бүләк итһен.

32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
32 йыллыҡ белем нурын һибә
Автор:Аклима Имамова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика