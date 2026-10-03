32 йыллыҡ белем нурын һибә

Гөлнара Рафиҡ ҡыҙының педагогика юлы 1994 йылда Мәләүез ҡалаһының 1-се мәктәбендә башланған. Шул ваҡыттан алып 32 йыл үткән. Был - дәрес ҡыңғырауҙары, балаларҙың йылмайыуҙары һәм сығарылыш уҡыусыларының рәхмәте менән тулы бөтөн бер дәүер. Ошо йылдар эсендә ул ябай уҡытыусынан тәжрибәле етәксе һәм остазға тиклем юл үткән.
Яҙмыш уны төрлө юлдарҙан алып барған. Смаҡ ауылындағы «Ромашка» балалар баҡсаһы мөдире булып эшләгән, Яңауыл ауылындағы башланғыс дөйөм белем биреү мәктәбен етәкләгән. Бөгөн Гөлнара Рафиҡ ҡыҙы Смаҡ ауылының Динис Бүләков исемендәге урта дөйөм белем биреү мәктәбендә эшләй, унда уҡытыусы һәм директорҙың тәрбиә эше буйынса кәңәшсеһе эшен алып бара.
Ҡайҙа ғына эшләмәһен, ул һәр ваҡыт яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәшә. Уның уҡыусылары ныҡлы белем күрһәтә, ә тәрбиә эше һәр ваҡыт юғары кимәлдә. Гөлнара Рафиҡ ҡыҙы ҡыйынлыҡтарҙан ҡурҡмай һәм даими үҫешкә ынтыла: район һәм республика кимәлендәге конкурстарҙа әүҙем ҡатнаша, коллегаларын артынан эйәртә һәм балаларҙы илһамландыра.
Уның уңышының сере һәм һөнәренә тоғролоғо тураһында һорауға Гөлнара Рафиҡ ҡыҙы ябай һәм ихлас яуап бирә:
«Һөнәрем — мәктәптә эшләү, сөнки мин балаларҙы яратам».
Был һүҙҙәрҙә ысын педагогтың бөтөн асылы сағыла. Ул яҙырға һәм уҡырға ғына өйрәтмәй, ә һәр баланың күңелен аңлап, уларҙы игелекле һәм намыҫлы булырға өйрәтә.
Гөлнара Рафиҡ ҡыҙы — ысын педагог, үҙ мәктәбенең ғорурлығы һәм йәш быуын уҡытыусылары өсөн өлгө.
Уға ныҡлы һаулыҡ, бөтмәҫ-төкәнмәҫ энергия, ижади уңыштар һәм рәхмәтле уҡыусылар теләйек! Эше ҡыуаныс килтерһен, ә һәр яңы көн үҙ хеҙмәте өсөн ғорурланырға сәбәп бүләк итһен.