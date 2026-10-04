Йәшәү мәғәнәһе – балалар

Балалар менән йылы мөғәмәләлә булыу, уларҙы төрлө изге ғәмәлдәргә ҡыҙыҡһындырыу, белем тауҙарына әйҙәү һәм башҡалар – быларҙың барыһы ла тормошон балаларға белем биреүгә арнаған Фәнзилә Хәмзә ҡыҙы Яҡупова тураһында. Ул 2002 йылдан алып Өфөләге Рәми Ғарипов исемендәге 1-се республика гимназия-интернатында тәрбиәсе булып эшләй. Ошо белем усағындағы хеҙмәт стажы 24 йыл тәшкил итә. Хәйбулла районы ҡыҙы башта – педагогия колледжын, артабан ситтән тороп Башҡорт дәүләт университетын тамамлаған.
Улар ире менән ике бала үҫтерәләр. Ҡыҙы Рәми Ғарипов исемендәге 1-се республика гимназия-интернатын тамамлаған һәм әле Мәскәүҙә белем ала. Улы - 6-сы класс уҡыусыһы.
- Тәрбиәсе булыу - тәбиғәттән. Эшеңде, балаларҙы, тормошто яратырға кәрәк. Шул мәлдә һинең үҙеңә лә, аралашҡан, уратып алған кешеләреңә лә рәхәтлек, еңеллек, файҙа киләсәк, - ти Фәнзилә Хәмзә ҡыҙы. - Эшемдән үҙем ҡәнәғәт. Йәшәүемдең мәғәнәһе - мәктәп, балалар тәрбиәләү.
“Башҡортостан” гәзите Тәрбиәселәр көнө һәм Уҡытыусылар көнө уңайынан “Бәйләнештә” төркөмөндә конкурс үткәрә. Унда ҡатнашҡан Фәнзилә Хәмзә ҡыҙына һәм башҡаларға эшендә уңыштар, ныҡлы сәләмәтлек, шатлыҡ-ҡыуаныстар теләйбеҙ.
Фотолар: Фәнзилә Яҡупованың шәхси архивынан.