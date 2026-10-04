Башҡортостан
+3 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Белем һәм тәрбиә
4 Октября , 05:45

Йәшәү мәғәнәһе – балалар

“Башҡортостан” гәзите Тәрбиәселәр көнө һәм Уҡытыусылар көнө уңайынан “Бәйләнештә” төркөмөндә конкурс үткәрә. Унда ҡатнашҡан Фәнзилә Хәмзә ҡыҙына һәм башҡаларға эшендә уңыштар, ныҡлы сәләмәтлек, шатлыҡ-ҡыуаныстар теләйбеҙ. Тулыраҡ - сайтта:

Добавить в предпочтительные источники Google
Йәшәү мәғәнәһе – балаларЙәшәү мәғәнәһе – балалар
Йәшәү мәғәнәһе – балалар

Балалар менән йылы мөғәмәләлә булыу, уларҙы төрлө изге ғәмәлдәргә ҡыҙыҡһындырыу, белем тауҙарына әйҙәү һәм башҡалар – быларҙың барыһы ла тормошон балаларға белем биреүгә арнаған Фәнзилә Хәмзә ҡыҙы Яҡупова тураһында. Ул 2002 йылдан алып Өфөләге Рәми Ғарипов исемендәге 1-се республика гимназия-интернатында тәрбиәсе булып эшләй. Ошо белем усағындағы хеҙмәт стажы 24 йыл тәшкил итә. Хәйбулла районы ҡыҙы башта – педагогия колледжын, артабан ситтән тороп Башҡорт дәүләт университетын тамамлаған.

Улар ире менән ике бала үҫтерәләр. Ҡыҙы Рәми Ғарипов исемендәге 1-се республика гимназия-интернатын тамамлаған һәм әле Мәскәүҙә белем ала. Улы - 6-сы класс уҡыусыһы.

- Тәрбиәсе булыу - тәбиғәттән. Эшеңде, балаларҙы, тормошто яратырға кәрәк. Шул мәлдә һинең үҙеңә лә, аралашҡан, уратып алған кешеләреңә лә рәхәтлек, еңеллек, файҙа киләсәк, - ти Фәнзилә Хәмзә ҡыҙы. - Эшемдән үҙем ҡәнәғәт. Йәшәүемдең мәғәнәһе - мәктәп, балалар тәрбиәләү.

“Башҡортостан” гәзите Тәрбиәселәр көнө һәм Уҡытыусылар көнө уңайынан “Бәйләнештә” төркөмөндә конкурс үткәрә. Унда ҡатнашҡан Фәнзилә Хәмзә ҡыҙына һәм башҡаларға эшендә уңыштар, ныҡлы сәләмәтлек, шатлыҡ-ҡыуаныстар теләйбеҙ.

Фотолар: Фәнзилә Яҡупованың шәхси архивынан.

Йәшәү мәғәнәһе – балалар
Йәшәү мәғәнәһе – балалар
Йәшәү мәғәнәһе – балалар
Йәшәү мәғәнәһе – балалар
Йәшәү мәғәнәһе – балалар
Йәшәү мәғәнәһе – балалар
Йәшәү мәғәнәһе – балалар
Йәшәү мәғәнәһе – балалар
Йәшәү мәғәнәһе – балалар
Йәшәү мәғәнәһе – балалар
Йәшәү мәғәнәһе – балалар
Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика