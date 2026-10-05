“20-се гимназияны етәкләү – яуаплылыҡ та, мәртәбә лә”

БЕҘҘЕҢ ӘҢГӘМӘ
Шайморат Азамат улы Тимербулатовтың исеме республиканың педагогтар йәмәғәтселегенә ярайһы уҡ яҡшы таныш. Баймаҡ районының бәләкәй генә Яңғаҙы тигән ауылында тыуып үҫкән ир-уҙаман барлыҡ аңлы ғүмерен изге һөнәргә – уҡытыусылыҡҡа арнаған. Ҡарамалы урта мәктәбен тамамлағас, шул заманда күптән түгел асылып, гөрләп эш башлаған Сибай институтына уҡырға инә ул. Артабан тыуған төйәгендә бер аҙ тәжрибә туплап, мәктәп директоры йөгөн дә тартып ҡарап, ғаиләһе менән Өфөгә юллана.
Баш ҡалала Шайморат Азамат улы оҙаҡ йылдар Р. Ғарипов исемендәге 1-се Башҡорт республика башҡорт гимназия-интернатында, 160-сы лицейҙа директорҙың хужалыҡ эштәре буйынса урынбаҫары була. Өс йыл дауамында Күмертау ҡалаһына йөрөп эшләп, ундағы М. Рәхимов исемендәге 3-сө башҡорт гимназияһын, артабан баш ҡаланың Дим районындағы Р. Бикбай исемендәге 102-се башҡорт мәктәбен уңышлы етәкләүе хаҡында ла хәбәрҙарбыҙ. Быйылғы уҡыу йылынан тәжрибәле педагогты Өфө ҡалаһының Ф. Мостафина исемендәге 20-се башҡорт гимназияһына директор итеп тәғәйенләнеләр. Уҡытыусылар көнө айҡанлы Шайморат Тимербулатов менән осрашып, уның ниндәй пландар һәм маҡсаттар менән эш башлауы хаҡында ҡыҙыҡһындыҡ.
– Шайморат Азамат улы, яңы вазифаға тәғәйенләүҙе нисек ҡабул иттегеҙ? Башҡорт гимназияһы коллективы нисек ҡаршыланы?
– Коллектив бик матур ҡаршыланы. Был белем усағы минең өсөн ят түгел, үҙемдең өс балам да ошонда уҡыны. Атай-әсәй булараҡ, мәлендә гимназияның тормошонда әүҙем ҡатнаштыҡ. Ғаиләбеҙ менән Шәжәрә байрамдары, йәрминкәләр, башҡа сараларҙың уртаһында була торғайныҡ. Шуға күрә бөтөнләй ят мөхиткә килеп индем, тип әйтә алмайым.
20-се башҡорт гимназияһының баш ҡала һәм республика мәғарифы тормошонда ниндәй урын биләүен барыбыҙ ҙа яҡшы беләбеҙ. Бында белем алған бик күп милләттәштәребеҙ үҙҙәренең исеме, таланты, эштәре менән республикабыҙҙы данлаған шәхестәр булып танылды. Был белем усағын элек-электән баш ҡала башҡорттарының “рухи утрауы” тип йөрөтәбеҙ. Шуға күрә яңы вазифаны бер яҡтан оло мәртәбә тип, икенсе яҡтан ҙур яуаплылыҡ булыуын аңлап ҡабул иттем.
Гимназия тормошона килгәндә, быйыл I класҡа 75 бала килде. Әле үк, киләһе уҡыу йылын хәстәрләп, әҙерлек төркөмдәрендә эште башлап ебәрҙек. Белеүебеҙсә, беҙҙең гимназияға ата-әсәләр балаларын ҙур теләк менән йөрөтә. Уҡыу бер сменала алып барылғанға күрә, төрлө түңәрәктәр, спорт секцияларына, өҫтәлмә дәрестәргә йөрөү мөмкинлеге лә киң. Башланғыс кластар өсөн оҙайтылған көн төркөмө булдырылған. Күп кенә ата-әсәләр баш ҡаланың башҡа райондарынан, Өфө янындағы ауылдарҙан балаларын алып йөрөй. Башланғыс класс уҡыусыларының киске алтыға тиклем мәктәптә була алыуы, күңеленә ятҡан шөғөлдәрҙе үҙләштереүе улар өсөн ныҡ уңайлы. Өлкән кластағылар ҙа түңәрәктәрҙә, секцияларҙа бик теләп шөғөлләнә.
Форсаттан файҙаланып, балаларын милли рухта, илһөйәр һәм телһөйәр итеп тәрбиәләргә теләгән ата-әсәләргә мөрәжәғәт итәм: улдарығыҙҙы һәм ҡыҙҙарығыҙҙы беҙҙең гимназияға уҡырға алып килегеҙ. Һис арттырмайынса әйтәм: туған мөхитендә белем һәм тәрбиә алыу балаларға тормошта үҙен иркен тоторға, төрлө яҡлап һәләттәрен асырға, милли асылына тоғро шәхес булып өлгөрөргә булышлыҡ итә.
– Һеҙ – бығаса төрлө мәктәптәрҙә директор урынбаҫары, директор вазифаһын башҡарып, ярайһы уҡ ҙур тәжрибә туплаған етәксе. “Егерменсе”нең матди-техник хәлен, мөмкинлектәрен нисек баһалайһығыҙ?
– Белеүебеҙсә, гимназияның бинаһы 20 йыл элек яңырыу кисереп, заманса төҫ ала. Әйтергә кәрәк, белем усағының коллективы уны яҡшы торошта һаҡлауға өлгәшкән. Матди-техник база ла яҡшы ғына. Һуңғы йылдарҙа физика, информатика, химия кабинеттары тейешенсә йыһазландырылған. Ҡайһы бер кабинеттарҙағы интерактив таҡталарҙы алмаштырыу талап ителә, яйлап быны башҡарырбыҙ, тип уйлайым.
– Бөтә фәндәр буйынса ла уҡытыусылар етешәме?
– Эйе, был йәһәттән проблема юҡ. Тәжрибәле уҡытыусылар ҙа, эшләйем тип янып торған йәштәр ҙә бар. Башҡорт гимназияһында башланғыс кластар уҡытыусыларының бик көслө булыуы элек-электән билдәле. Баланың шәхес булараҡ үҫешенә тап башланғыс мәктәптә ныҡлы нигеҙ һалына, тигән ҡараштамын. Быйыл биология һәм тарих уҡытыусылары эшкә килде. Әлеге ваҡытта директорҙың тәрбиәүи эштәр буйынса урынбаҫары вазифаһына ғына кеше кәрәк.
– Бер ай, әлбиттә, күп ваҡыт түгел, шулай ҙа матур яңылыҡтарығыҙ барлығы хаҡында хәбәрҙарбыҙ...
– Эйе, гимназия коллективы ең һыҙғанып яңы уҡыу йылын башлап ебәрҙе. “Аврора” таланттарҙы үҫтереү үҙәге менән хеҙмәттәшлек тураһында килешеүгә ҡул ҡуйҙыҡ. Был беҙҙең уҡыусыларға өҫтәмә белем биреү программаларын үҙләштерергә юл асасаҡ. Бергәләп төрлө саралар үткәрәсәкбеҙ, балаларҙы олимпиадаларға әҙерләү буйынса эшләйәсәкбеҙ.
Быйыл тәүге инженер класын астыҡ. Был эшмәкәрлек Өфө дәүләт нефть техник университеты менән берлектә алып барыла. Балалар инженерия нигеҙҙәрен, робот техникаһын ныҡлап өйрәнәсәк. Технопарк менән дә бәйләнеш булдырылған, уҡыусылар программалау, моделләү серҙәрен бик теләп төшөнә. Шулай уҡ Өфө фән һәм технологиялар университеты, М. Аҡмулла исемендәге Бапшҡорт дәүләт педагогия университеты менән хеҙмәттәшлекте дауам итәбеҙ. Беҙҙең башланғыс класс уҡытыусылары баланы I класҡа әҙерләү буйынса эш дәфтәре һәм башҡа кәрәкле әсбаптар булдырған, был йүнәлештәге эш дауам итә.
Үҙемдең тәжрибәмә таянып, һәр мәктәптең бренд булырлыҡ сараһы булырға тейеш, тип һанайым. Күмертауҙа “Рәхимов уҡыуҙары”н, 102-се гимназияла “Бикбай уҡыуҙары”н үткәрҙек. 20-се гимназияла ошондай юҫыҡтағы сара “Мостафина мираҫы” тип атала. Педагогтар өсөн тәғәйенләнгән форумды апрель айына планлаштырҙыҡ.
Яҡын аралағы эштәргә килгәндә, 8 октябрҙә мәктәп уҡыусылары һәм ансамблдәре араһында “Тылсымлы ҡурай” тигән конкурс үткәрергә йыйынабыҙ. Уны 10 октябрҙә билдәләнгән Ҡурай көнөнә бағышлайбыҙ. Белеүебеҙсә, 20-се гимназияла электән үк ҡурай түңәрәге бик матур эшләп килә. Күп малайҙар тап ошо түңәрәктә милли ҡоралыбыҙҙа уйнарға өйрәнә, үҙемдең улдарым да тап ошонда ҡурай тартыу нескәлектәрен үҙләштерҙе. Ә инде конкурсҡа килгәндә, быйыл уны ҡала кимәлендәге бәйге булараҡ үткәрәбеҙ. Жюри рәйесе итеп билдәле ҡурайсы, Башҡортостандың халыҡ артисы Роберт Юлдашевты саҡырҙыҡ. Шулай уҡ Башҡортостандың халыҡ артисы Юлай ағай Ғәйнетдинов та башланғысыбыҙға хуплау белдерҙе, баһалама составында буласаҡ. “Тылсымлы ҡурай” йәмәғәтселектә хуплау табыр, киләсәктә балалар һәм мәктәп ансамблдәре араһында үткән республика конкурсына әйләнер, тигән ниәтебеҙ ҙә бар.
Киләһе йылдан Шайморатов класы асырға уйыбыҙ бар, бының өсөн бер класты билдәләп ҡуйғанбыҙ. Шулай уҡ автомәктәп менән килешеү төҙөп, октябрҙән гимназия бинаһында 16-17 йәшлек уҡыусыларҙы “В” категорияһына уҡтыу башланасаҡ.
– Етәксе булараҡ, нимәләргә айырыуса иғтибар итәһегеҙ? Ғөмүмән, һеҙ ниндәй директор?
– Элегерәк, йәшерәк саҡта, ҡайһы бер мәлдәрҙә ҡәтғилек күрһәтеүем, йәғни бер аҙ тауыш күтәреүем дә мөмкин ине. Тормош күп нимәгә – йор аҡыллы булырға ла, төрлө хәлдә үҙеңде тоторға ла өйрәтә. Кешенең эшен күрергә, ваҡытында баһаларға тырышам, маҡтау һүҙен дә йәлләмәйем, әммә бер үк мәлдә талапсанлыҡ хаҡында ла онотмайым.
Етәксе булараҡ, тәртипкә ныҡ иғтибар итәм. Уҡыусының тәртибе матур прическанан, бөхтә кейемдән, беҙҙең осраҡта уҡыу формаһынан башлана, тигән фекерҙәмен. Тәртип булған ерҙә уҡыуға ҡараш та икенсе төрлө була. Күптәр мәктәп формаһына төрлөсә ҡараш белдерә, әммә мин уны кәрәк тип һанайым.
Шулай уҡ минең өсөн таҙалыҡ төшөнсәһе бик мөһим. Был йәһәттән балаларға дөрөҫ тәрбиә биреү яҡлымын. Мәктәптәге таҙалыҡты техник хеҙмәткәрҙәр, йәғни йыйыштырыусылар ғына булдырмай, ул – берҙәм хеҙмәт емеше. Быға тиклем эшләгән урындарымда йома һайын генераль йыйыштырыуҙар көнө, өмәләр даими үтте. Гимназияла ла ошо практиканы башланыҡ. Мәктәп янын таҙартыу, ҡар көрәү кеүек эштәр йәки күмәк саралар булһынмы, бер ваҡытта ла ситтән күҙәтеүсе булып ҡалмайым, һәр ваҡыт балалар, уҡытыусылар менән бергә рәхәтләнеп эшләйем. Ошондай өмәләр, ата-әсәләр менән берлектә үткәрелгән төрлө саралар коллективты берләштерә, берҙәмлек хисен нығыта. Әлеге ваҡытта гимназияның матур традицияһына әйләнгән көҙгө йәрминкәгә әҙерләнәбеҙ.
– Күреүебеҙсә, яңы вазифала ең һыҙғанып эш башлағанһығыҙ...
– Эйе, тап шулай. Мин был вазифаға барыһын да үҙгәртергә, яңыртырға тигән маҡсат менән килмәнем. Фатима Мостафина исемендәге 20-се башҡорт гимназияһының ниндәй бәҫле, баһалы белем усағы булыуын барыбыҙ ҙа яҡшы беләбеҙ. Маҡсатым – ошоғаса булдырылған матур традицияларҙы, изге башланғыстарҙы лайыҡлы дауам итеү, уларға яңы һулыш өрөү, гимназияны тағы ла нығыраҡ танытыуға, үрҙә әйткәнемсә, бәҫлерәк һәм баһалыраҡ итеүгә үҙ өлөшөмдө индереү.
– Уңыштар һеҙгә!
Гөлдәр ЯҠШЫҒОЛОВА әңгәмәләште.
Автор фотоһы.