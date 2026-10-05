Бәйгелә ҡатнашҡан изге һөнәр эйәләре менән таныштырыуҙы дауам итеп, киләһе конкурсантыбыҙ Юлиә Бикмөхәмәтова тураһында һөйләргә теләйбеҙ.
Юлиә Вәкил ҡыҙы Өфөнөң Октябрь районында урынлашҡан 93-сө физика-математика лицейында башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эшләй.
– Мин үҙем Ишембай ҡалаһынан. Ундағы З. Вәлиди исемендәге 2-се Башҡорт республика гимназия-интернатын тамамлағас, яҙмыш мине Өфө ҡалаһы менән бәйләне. М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетынан һуң, һөнәрем буйынса эшләргәме-юҡмы тип, бер йыл самаһы икеләнеп йөрөнөм. Шулай ҙа күңелем мәктәпкә, балаларға тартылды. Уҡытыусы булып эш башлауыма 10 йыл самаһы ваҡыт үтеп тә киткән, – ти мәғариф өлкәһенә илткән тәүге аҙымдары тураһында Юлиә Вәкил ҡыҙы. Әйткәндәй уның әсәһе лә – башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы.
Уҡытыусының иң яратҡан шөғөлдәренең береһе – йырлау. “Был шөғөлөм эшемдә лә ныҡ ярҙам итә. Дәрес үткәргәндә йыр аша балаларҙа башҡорт теленә, уның мәҙәниәтенә ҡыҙыҡһыныу уятам. Уҡыусыларым менән мәктәптә үткән байрамдарҙа ла йыш сығыш яһайбыҙ”, – ти Юлиә Бикмөхәмәтова.
2019 йылда тырыш мөғәллимә республика кимәлендәге “Йыл уҡытыусыһы” бәйгеһендә ҡатнашып, йәш уҡытыусылар араһында еңеүгә өлгәшә.
Йәш уҡытыусы тормош юлдашы менән Мирас исемле ул үҫтерә. Быйыл Мирас әсәһе эшләгән лицейға 1-се класҡа уҡырға барған.
Әңгәмә һуңында Юлиә Вәкил ҡыҙы барлыҡ коллегаларын байрам менән ҡотлап, эштәрендә уңыштар, именлек һәм һаулыҡ теләне. Айырыуса үҙенең хөрмәтле уҡытыусыларын ҙур рәхмәт һүҙҙәре менән иҫкә алды ул.
– Беренсе уҡытыусым, йыр-моңға, туған телгә һәм әҙәбиәткә һөйөү тәрбиәләгән Мөнирә Тәлғәт ҡыҙы Ҡунаҡҡолова һәм Гөлнур шамил ҡыҙы Аҙнабаеваға ҙур рәхмәт! Тап улар – минең бөгөнгө һөнәремә нигеҙ һалыусылар, – тип остаздарына оло хөрмәтен белдерҙе Юлиә Вәкил ҡыҙы.
Ҡасандыр, тормош юлында икеләнеп ҡалған мәлдә, яҙмышы уны тап мәктәпкә илтеүенә һис тә үкенмәй йәш педагог. “Хеҙмәтебеҙ ауыр ҙа, яуаплы ла. Арыған саҡтар ҙа була. Ҡағыҙ эше күп ваҡытты һәм көстө ала. Әммә балаларҙың ҡыҙыҡһыныусан ҡараштарын күреү менән тағы дәртләнеп эшкә тотонаһың. Шәхес тәрбиәләүеңде аңлау яуаплылыҡ өҫтәй, шул уҡ ваҡытта көс-ҡеүәт тә бирә”, – ти Юлиә вәкил ҡыҙы.
РЕДАКЦИЯНАН: Хөрмәтле дуҫтар! “Бәйләнештә”ге төркөмөбөҙҙә тәрбиәселәрҙең һәм уҡытыусыларҙың һөнәри байрамдары уңайынан үткәрелгән конкурста ҡатнашыусылар өсөн әүҙем тауыш бирергә саҡырабыҙ! Бәйге тамамланыуға һанаулы ғына сәғәттәр ҡалып бара.