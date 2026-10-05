Башҡортостан
+2 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Белем һәм тәрбиә
5 Октября , 16:20

Уҡытыусылар һәм тәрбиәселәр араһындағы конкурсҡа йомғаҡ яһалды!

Кемдәр улар - беҙҙең еңеүселәр? 

Добавить в предпочтительные источники Google
Уҡытыусылар һәм тәрбиәселәр араһындағы конкурсҡа йомғаҡ яһалды!Уҡытыусылар һәм тәрбиәселәр араһындағы конкурсҡа йомғаҡ яһалды!
Уҡытыусылар һәм тәрбиәселәр араһындағы конкурсҡа йомғаҡ яһалды!

“Башҡортостан” гәзите редакцияһы 27 сентябрҙә билдәләнгән Тәрбиәселәр көнө һәм 5 октябрҙәге Уҡытыусылар көнө уңайынан “Бәйләнештә”ге төркөмөндә конкурс үткәрҙе. Бәйгелә республикабыҙҙың төрлө район һәм ҡалаларынан уҡытыусылар, балалар баҡсаһы, мәктәп-интернат тәрбиәселәре, өҫтәмә белем биреү педагогтары ҡатнашты. Конкурс бик йәнле, матур үтте, еңеүселәрҙе төркөмдәге дуҫтарыбыҙ тауыш биреү ярҙамында билдәләне.

Шулай итеп, 1-се урынды Бөрйән районы Иҫке Собханғол урта мәктәбенең математика уҡытыусыһы Гөлйемеш Сәғитова яуланы.

2-се урында – Хәйбулла районы Аҡъяр ауылының 3-сө Полилингваль күп профилле мәктәбенең информатика уҡытыусыһы Нәйлә Биктимерова.

3-сө урында – Илеш районы Түбәнге Йәркәй ауылының Баланы үҫтереү үҙәге – балалар баҡсаһы тәрбиәсеһе Айһылыу Йәнбирҙина.

Еңеүселәргә шәп бүләктәр – шәхси эшҡыуар, риелтор Айтуған Яҡшығоловтан (https://vk.ru/aytugan71) 5000 һумлыҡ аҡсалата сертификат;  “Бикбайман” кейем брендынан (https://vk.ru/bikbayman) милли биҙәкле худи; Таңсулпан Исокованан (https://vk.ru/id295961443) стилләштерелгән башҡорт селтәре тапшырыласаҡ. Шулай уҡ еңеүсе педагогтар тураһында гәзит битендә мәҡәлә донъя күрәсәк, уларға “Башҡортостан” гәзитенең дипломы тапшырыласаҡ.

Еңеүселәрҙе ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ! Башҡа конкурсанттарға ла ҙур рәхмәт белдерәбеҙ! Барығыҙға ла именлек-һаулыҡ, яуаплы, кәрәкле хеҙмәтегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ!

Конкурстың һөҙөмтәләре менән танышыу өсөн һылтанма: https://vk.ru/app7198399_-104965500#poll6ab68dfb37a91c6db8dfcecb

 

 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика