Яһалма зиһенде бергәләп үҫтерәсәктәр

Евразия фәнни-белем биреү үҙәгенең Өфө вуз-ара студенттар кампусының Геном үҙәгендә урынлашҡан “Мәктәп 21+” һәм “Ростелеком” яһалма зиһен өлкәһендәге проекттарҙы бергәләп үҫтерергә килеште. Moscow Startup summit майҙансығында тейешле меморандумға «Ростелеком»дың беҙҙең төбәктәге генераль директоры Сергей Нищев һәм Өфөләге «Мәктәп 21+»тең генераль директоры Екатерина Подымова ҡул ҡуйҙы.
Партнерҙар яһалма зиһен ярҙамында ғәмәли ҡарарҙарҙы үҫтереү өсөн белем биреү һәм технология компетенцияларын берләштерергә ниәтләй. Килешеү сиктәрендә яҡтар ғилми-тикшеренеү һәм проект эшмәкәрлеге менән шөғөлләнәсәк, шулай уҡ берлектәге ИТ-саралар үткәрәсәк. Улар технологик компаниялар менән тәжрибә уртаҡлашыу һәм республикала һанлы берләшмәне үҫтереү өсөн майҙансыҡ буласаҡ.
Улар технологик компаниялар менән тәжрибә уртаҡлашыу һәм республикала һанлы берләшмәне үҫтереү өсөн майҙансыҡ буласаҡ.
Башҡортостан предприятиелары һәм ойошмаларының аныҡ бурыстарын хәл итеү төп йүнәлештәрҙең береһе буласаҡ. Мәктәптә ҡатнашыусылар «Ростелеком»дың һанлы трансформация проект офисы проекттарына тоташа һәм компания эксперттары менән бергә документтар әйләнешен автоматлаштырыу, дәүләт структуралары өсөн һанлы сервистар һәм мәғлүмәт системалары булдырыу, шулай уҡ сәнәғәт предприятиеларында компьютер ҡулланыу өсөн ҡарарҙар эҙләй ала.
Яҡтар шулай уҡ яһалма зиһен өлкәһендә белем биреү башланғыстарын үҫтерергә килеште. Беренсе пилот проекты булып республика власы органдарының етәксе составын дәүләт идаралығында яһалма зиһен инструменттарын ҡулланыу нигеҙҙәренә өйрәтеү тора.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, “Мәктәп 21+” – Өфө вуз-ара студенттар кампусының Геном үҙәгендә эшләгән һанлы технологиялар мәктәбе. Бында 18 йәштән өлкән һәр кем бушлай кәрәкле ИТ-һөнәр алыу, мәғлүмәт технологиялары өлкәһендә күнекмәләрҙе үҫтереү һәм һанлы инженер булып эшләргә әҙерләнеү мөмкинлегенә эйә. Өфө кампусы 408 эш станцияһына иҫәпләнгән.
Белешмә.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Президент Владимир Путин ҡушыуы буйынса Рәсәйҙә заманса кампустар селтәре булдырыла. 2030 йылға илдә 25 кампустан торған йондоҙлоҡ барлыҡҡа килергә тейеш. Был йүнәлеш буйынса эште Рәсәй Федерацияһы Хөкүмәте һәм Рәсәй Фән һәм юғары белем биреү министрлығы алып бара. Әлеге ваҡытта «Йәштәр һәм балалар» милли проекты ярҙамында 24 ошондай студенттар ҡаласығы проектлана һәм төҙөлә. 2036 йылға кампустар һаны 40-ҡа тиклем артасаҡ.
Башҡортостан заманса кампустар селтәрен булдырыу буйынса федераль проект тормошҡа ашырылған Рәсәйҙең пилот төбәктәренең береһе булды. Өфөлә вуз-ара кампустың беренсе сираты 2024 йылдың февралендә асылды.
Сығанаҡ: Башҡортостан Хөкүмәте сайты.