Шайморатовсылар сафы артты

Республика көнө алдынан Өфө ҡалаһының Совет майҙанында Рәсәй Федерацияһы Геройы генерал-майор Миңлеғәле Шайморатов исемендәге класс уҡыусыларын шайморатовсылар сафына бағышлау тантанаһы үтте. Сарала Башҡортостан Республикаһы Башлығы Радий Хәбиров ҡатнашты.
Был матур традицияға бынан ете йыл элек нигеҙ һалынғайны. Был юлы Өфөнөң иң матур майҙандарының береһе республиканың биш ҡалаһынан һәм 11 районынан 550-нән ашыу баланы йыйҙы. Барлығы 24 класс шайморатовсылар сафын тулыландырып, тантаналы рәүештә ант бирҙе.
– Ҡәҙерле балалар! Хөрмәтле ветерандар, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар! Хөрмәтле уҡытыусылар, ҡәҙерле ата-әсәләр! Республика көнө алдынан мөһим тантана өсөн ошо майҙанда – генерал Шайморатов һәйкәле янында йыйылыу традицияһы бар. Бөгөн шайморатовсы булыу – оло быуындың батырлығы һәм ҡаһарманлығы өлгөһөнә тиңләшеү генә түгел, ул киләсәккә ҡарап, яңы белемгә, яңы технологияларға ынтылыу. Ҡыйыу булығыҙ, уҡығыҙ, Тыуған илегеҙҙе яратығыҙ һәм һаҡлағыҙ, – тип мөрәжәғәт итте Радий Хәбиров сарала ҡатнашыусыларға.
Рәсәй Геройы Вәсил Ямалетдинов йәш шайморатовсыларға изге теләктәрен еткерҙе. Артабан Миңлеғәле Шайморатовтың исемен йөрөткән класс уҡыусылары ант бирҙе. “Бөгөнгө тантаналы көндә мин, Шайморатов класы уҡыусыһы, иптәштәрем һәм уҡытыусыларым алдында шайморатовсы исемен лайыҡлы йөрөтөргә тантаналы ант итәм! Халҡыма тоғро булырға, Ватан өсөн һәләк булғандарҙың хәтеренә лайыҡлы булырға, тыуған еремдең тоғро улы (ҡыҙы) булырға ант итәм! Яҡшы уҡырға, үҙемде Ватанды һаҡларға әҙерләргә ант итәм! Һәр ваҡыт шайморатовсылар девизын тоторға ант итәм: Салауат тоҡомдары сигенә белмәй!” – тигән саҡырыу берҙәм оран булып яңғыраны.
Һуңынан МХО-ла ҡатнашыусы яугирҙәр отряд командирҙарына Шайморатов класы байраҡтарын тапшырҙы һәм балалар Совет майҙаны буйлап тантаналы маршта үтте.
2026-2027 уҡыу йылында республика мәктәптәрендә 40 яңы шайморатовсылар класы асылды. Ә дөйөм алғанда, беҙҙең белем усаҡтарында 293 ошондай класс булдырылып, уңышлы эшләп килә.
"Башинформ" агентлығы (Олег Яровиков, Азат Мөхәмәтйәнов) фотолары.