Колледждарға быйыл 35 мең кеше уҡырға ингән

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров уҙғарған аҙналыҡ оператив кәңәшмәлә республиканың урта һөнәри белем биреү ойошмаларында 2026 йылғы ҡабул итеү кампанияһы йомғаҡтары тикшерелде.
– Республика иҡтисадының өҫтөнлөклө тармаҡтарының кадрҙар ихтыяжына бәйле 2025 йылдан колледждарға ҡабул итеүҙең контроль һандары ике мең бюджет урынына арттырылды һәм ағымдағы йылда 24 318 тәшкил итте. 45 һөнәр һәм 119 белгеслек буйынса ҡабул иттеләр, – тип хәбәр итте Башҡортостандың мәғариф министры Илдар Мәүлетбирҙин.
Республика колледждарына документтарҙы 40 585 кеше ебәргән, шуларҙың 36 меңе – Башҡортостан халҡы, тағы 4,5 меңе – Рәсәйҙең башҡа төбәктәре вәкилдәре. 5 октябргә ҡарата уҡыу йорттары 35 286 кешене ҡабул иткән, шул иҫәптән 23 614 кеше бюджет урындарына.
Республика колледждарына уҡыусыларҙы ҡабул иткәндә нефть-газ һәм химия сәнәғәте өсөн техник һөнәрҙәр, шулай уҡ мәғлүмәт, медицина һәм хоҡуҡи эшмәкәрлек, мәғариф менән бәйле әҙерлек йүнәлештәре талап ителгән. ИТ-тармаҡ, машиналар эшләү, энергетика һәм хеҙмәтләндереү өлкәһе өсөн һөнәрҙәр ҙур популярлыҡ менән файҙалана.
Йәштәр яғынан урта һөнәри белем биреүгә ҡыҙыҡһыныу шул иҫәптән “Йәштәр һәм балалар” милли проектының “Профессионалитет” федераль проектын үҫтереү менән бәйле. Быйыл республика колледждары базаһында һигеҙ яңы кластер булдырылды, хәҙер уларҙың һаны 27-гә етте. Уҡыу йорттарында кабинеттар һәм лабораториялар яңыртыла, заманса ҡорамалдар ҡуйыла.
Беренсе сиратта колледждарға 2 541 кеше ҡабул ителә. Улар араһында – махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан 70 кеше, хәрби хеҙмәткәрҙәрҙең 1 669 балаһы, МХО-ла ҡатнашыусыларҙың биш тол ҡатыны һәм маҡсатлы уҡыуға ғариза биргән 797 абитуриент.
Дәүләт колледждарында бюджет урындары булмаған һөнәрҙәргә уҡырға инергә теләгән махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың балалары өсөн уҡыу хаҡын ҡаплау өсөн сертификаттар ҡаралған. 2026 йылдың октябрь башына ошондай 962 сертификат бирелгән.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.