“БашПерваш-2026” Мәскәүҙәге Башҡортостан студенттарын берләштерҙе

11 октябрҙә Мәскәү ҡалаһында йыл һайын үткәрелә торған «БашПерваш-2026» сараһы гөрләп үтте. Был байрам Башҡортостандан килеп, баш ҡалала уҡыған беренсе курс студенттарын һәм республикабыҙҙан сыҡҡан башҡа йәштәрҙе берләштерә. Сараны ойоштороусы булып Башҡортостан Республикаһы студенттары һәм аспиранттары ассоциацияһы сығыш яһай, ә сара Башҡортостан Республикаһының Рәсәй Федерацияһы Президенты ҡарамағындағы Тулы хоҡуҡлы вәкиллеге һәм Башҡортостан Республикаһы Башлығы Гранты фонды ярҙамында тормошҡа ашырыла.
Сара Башҡортостан Республикаһының Рәсәй Федерацияһы Президенты ҡарамағындағы Тулы хоҡуҡлы вәкиллегендә тантаналы өлөштән башланды. Ҡатнашыусыларға ҡотлау һүҙҙәре менән Башҡортостан Республикаһының Тулы хоҡуҡлы вәкиле Ринат Фәйзуллин, уның урынбаҫары Илшат Рәхмәтуллин, вәкил кәңәшсеһе Ришат Халиҡов һәм Ассоциацияның башҡарма директоры Айһылыу Ишбаева мөрәжәғәт итте. Ҡурай моңо һәм «Бөрйән ҡыҙҙары» башҡорт бейеүе йәштәргә тыуған яҡ йылыһын тойорға ярҙам итте.
Рәсми өлөштән һуң студенттар Лефортов паркына квестҡа юлланды. Тематик станцияларҙа ҡатнашыусылар Ассоциация эшмәкәрлеге, уның әүҙемселәре һәм студент проекттарына ҡушылыу мөмкинлектәре менән танышты. Команда уйындары һәм интерактив эштәр беренсе курс студенттарына бер-береһе менән яҡындан аралашырға, дуҫтар табырға һәм уртаҡ маҡсатлы яңы фекерҙәштәрҙе осратырға булышлыҡ итте. Квест һөҙөмтәләре буйынса еңеүсе командалар билдәләнде, ә ҡатнашыусыларға иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды.
Программаның аҙағы «Мәскәү йәштәре» киңлегендә үтте. Бында студенттар өсөн дискотека ойошторолдо, улар дуҫтарса мөхиттә танышлыҡты дауам итә алды.
«БашПерваш» ҡатнашыусылар өсөн Ассоциация эшмәкәрлеге менән танышыу ғына түгел, ә ситтә йөрөгәндә лә Башҡортостан менән бәйләнеште һаҡлап, яңы дуҫтар табып, берҙәм студенттар берләшмәһенең бер өлөшө булыу тойғоһон кисереү мөмкинлеге лә булды. Был сара алыҫта тыуған яҡты һағыныуҙы бер аҙ булһа ла баҫты, йәштәргә үҙҙәрен өйҙәгеләй хис итергә ярҙам итте.
Сара Башҡортостан Республикаһы Башлығы Гранты ярҙамында «БашСтьюдентс» башҡорт йәштәр хәрәкәте проекты сиктәрендә тормошҡа ашырылды.
Текстың авторы – Альбина Сәрүәртдинова.
Фото: Башҡортостан Республикаһы студенттары һәм аспиранттары ассоциацияһының матбуғат хеҙмәте.