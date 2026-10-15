"Башҡортостанға, Рәсәйгә ышанығыҙ!"

14 октябрҙә Өфөлә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров төбәк вуздарының Студенттар үҙидараһы лидерҙары форумында ҡатнашыусылар менән осрашты. Евразия ғилми–белем биреү үҙәгенең юғары уҡыу йорттары араһындағы студенттар кампусының геном үҙәге майҙансығында үткән сарала 250 кеше - студсовет етәкселәре, юғары уҡыу йорттарының беренсел профсоюз ойошмалары ағзалары, шулай уҡ академик төркөм старосталары ҡатнашты.
Радий Хәбиров үҙенең сәләмләү сығышында белем биреү процесын ойоштороуҙа һәм йәштәрҙең шәхси сифаттарын формалаштырыуҙа студенттарҙың ролен юғары баһаланы.
- Һеҙ республика студенттарының иң әүҙем өлөшө. Мин йәмәғәт эшен яҡшы аңлайым, сөнки үҙем дә дөйөм ятаҡтың студенттар советы рәйесе һәм студенттар профкомы рәйесе булдым. Кеше үҙе һәм башҡалар өсөн күберәк эшләргә теләһә, был ихтирам уята. Шуға күрә эшмәкәрлегегеҙ өсөн рәхмәт һүҙҙәремде ҡабул итегеҙ, - тине Радий Хәбиров.
Республика Башлығы шулай уҡ йәштәр менән даими диалог алып барыуҙың мөһимлеген билдәләне.
- Беҙ һеҙгә ысын партнерҙар кеүек ҡарайбыҙ. Студенттарҙың нисек йәшәүен, уларҙы ниндәй перспективалар борсоуын аңлау мөһим. Тик даими аралашыу аша ғына был эште яйға һала һәм бергәләп йәштәребеҙҙең аҡыллы үҫешен тәьмин итә алабыҙ, – тип һыҙыҡ өҫтөнә алды төбәк етәксеһе.
Башҡортостан Башлығы активистарҙы үҙ именлегенә яуаплы ҡарарға саҡырҙы һәм ауыр эҙемтәләргә килтереүе ихтимал ғәмәлдәрҙән иҫкәртте. Һүҙ йәштәрҙең енәйәт эшмәкәрлегенә һәм енәйәтселәр йоғонтоһондағы законһыҙ ғәмәлдәргә йәлеп ителеү хәүефе тураһында бара.
- Һеҙ бик ҡатмарлы донъяла йәшәйһегеҙ. Ҡайһы берҙә кешене алдап, ҡурҡытып йәки хатаға этәрергә мөмкин, был уның тормошон боҙа. Шуға күрә үҙегеҙҙе һәм иптәштәрегеҙҙе һаҡлағыҙ. Был хәүефте аңлауығыҙ һәм башҡаларға уйламайынса эш итмәҫкә ярҙам итеүегеҙ мөһим, - тине Радий Хәбиров.
Төбәк Башлығы шулай уҡ юғары мәктәп инфраструктураһын үҫтереү хаҡында һөйләне.
- Беҙ Өфөлә Евразия НОЦ - юғары уҡыу йорттары араһындағы студенттар кампусын төҙөп бөтөп киләбеҙ. Ул 4,2 меңдән ашыу урынға иҫәпләнгән һәм спорт, мәҙәни һәм көнкүреш инфраструктураһын үҙ эсенә аласаҡ. Уҡыусылар өсөн дөйөм ятаҡтар мәсьәләһен хәл итербеҙ, - тип хәбәр итте Радий Хәбиров.
Башҡортостанда төп бурыс – махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ярҙам итеү һәм илдең оборона һәләтен нығытыу, тип һыҙыҡ өҫтөнә алды республика етәксеһе.
- Беҙ еңергә тейешбеҙ. Бының өсөн махсус хәрби операциялағы яугирҙәргә ярҙам итәбеҙ. Шул уҡ ваҡытта һеҙ тулы ҡеүәтенә уҡый, спорт, мәҙәниәт менән шөғөлләнә һәм үҙ идеяларығыҙҙы тормошҡа ашыра алһын өсөн беҙ республиканы үҫтерәбеҙ, – тип билдәләне Радий Хәбиров.
Айырым йүнәлеш – Башҡортостанда студенттар отрядтары хәрәкәтен үҫтереү. Бындай эш йәштәргә аҡса эшләргә, өҫтәмә һөнәрҙәр үҙләштерергә һәм тәжрибә тупларға ярҙам итә, тип һыҙыҡ өҫтөнә алды Башҡортостан Республикаһы Башлығы. Ул студенттарҙың эш хаҡы кимәленә һәм уларҙың ваҡытлыса мәшғүллеге өсөн мөмкинлектәрҙе киңәйтеүгә айырыуса иғтибар бүлергә ҡушты.
Осрашыу «һорау-яуап» форматында дауам итте. Ҡатнашыусылар йәштәрҙе борсоған темаларҙы тикшерҙе. Йәштәр, атап әйткәндә, уҡыған йылдарында алған ниндәй ҡиммәтле тәжрибә профессиональ карьерала файҙалы булды, тип ҡыҙыҡһынды.
– Республика Башлығы булып эшләп һәм етди мәсьәләләрҙе хәл итеп, үҙемә бик ҙур тәжрибә алдым, - тине Радий Хәбиров. - Студент йылдары - кешенең артабанғы тормош юлын билдәләгән ресурстар туплау ваҡыты. Беренсе тәжрибә - бергә йәшәү һәләте, ул эмоцияларҙы, ғәҙәттәрҙе, көнкүреш мәлдәрен баланслауҙы өйрәтә. Был ғүмер буйына бик мөһим ресурс. Икенсеһе - тупланырға өйрәнеү. Уҡыу, белем, компетенция, физик һәм интеллектуаль үҫеш, кешеләр араһында йәшәү һәләте – былар барыһы ла һеҙҙе оҙата барасаҡ. Эстәге усаҡ, ҙурыраҡ нәмәгә ынтылыш - бына нимә мөһим, ул һеҙҙе артабан этәрәсәк. Төбәк етәксеһе шулай уҡ, иң мөһиме – үҙ алдыңда намыҫлылыҡ, үҙ ғәмәлдәрең өсөн яуаплылыҡ һәм даими камиллашырға ынтылыш, тип билдәләне. Тап ошо йәшәү принциптары кешегә тирә-яҡтағыларға таяныс булырға һәм йәмғиәттә ихтирам яуларға ярҙам итә.
Рәсәй Хөкүмәте ҡарамағындағы Финанс университетының Өфө филиалы студенттары юғары уҡыу йорттары араһындағы кампус инфраструктураһына интеграциялау, шул иҫәптән iq-паркта берлектәге лабораториялар һәм вәкиллектәр булдырыу мөмкинлеге тураһында һораны.
-Кампус һәм IQ-парк бөтә юғары уҡыу йорттары өсөн. Беҙ һеҙҙе айырым филиал итеп ҡарамайбыҙ, һеҙ беҙҙеке, һеҙ бында уҡыйһығыҙ, уҡыуҙы тамамлайһығыҙ һәм республикала эшкә урынлашаһығыҙ. Мин финанс университетын интеграциялауҙы ҙур ҡәнәғәтлек менән хуплайым. Һеҙҙең ихтыяждарығыҙҙы билдәләргә һәм аныҡ тәҡдимдәр төҙөргә кәрәк. Беҙ бергәләп эшләргә әҙербеҙ, әммә булдырылған инфраструктураға ихтыяж булһын өсөн һеҙҙең энергияғыҙ ҙа мөһим, – тине Радий Хәбиров.
Йәштәрҙе Өфөлә яңы объекттар төҙөү пландары, шул иҫәптән «Әр-Рәхим» мәсете төҙөлөшө лә ҡыҙыҡһындырҙы.
– Беҙҙең бурыс - мәсеттә ғибәҙәт ҡылыу өсөн бер бәләкәй зал асыу өсөн йылы биреү. Киләһе йылда ҙур күләмдә эске эштәр башҡарыласаҡ, – тине төбәк етәксеһе. - 2027 йылда Салауат Юлаев һәйкәлен тарихи урынға ҡайтарасаҡбыҙ, ә уның тирәһендәге биләмәлә 2028 йылға яңы йәмәғәт киңлеге төҙөйәсәкбеҙ. Театр урамын иң матур йәйәүлеләр зоналарының береһенә әйләндереү планы бар. Мөһим халыҡ-ара ваҡиғаға әҙерләнеүгә айырыуса иғтибар бүләбеҙ - 2028 йылда Өфө Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһы саммитын уҙғарыу майҙансығына әүереләсәк. Был баш ҡалабыҙҙы төҙөкләндереүҙе талап итә.
Осрашыу аҙағында Радий Хәбиров студенттарға йөкмәткеле диалог өсөн рәхмәт әйтте һәм Башҡортостан Башлығы Кубогына «Геройҙар ярышы» ҡаршылыҡтар менән йүгереү призерҙарын һәм еңеүселәрен бүләкләне. Спорт ярышында республиканың һигеҙ юғары уҡыу йортонан 51 команда ҡатнашты. Беренсе урынды – Өфө фән һәм технологиялар университетының «Еңел атлеттар» командаһы, икенсе урынды – Өфө фән һәм технологиялар университетының «Күтәрелеү» командаһы, өсөнсө урынды - Рәсәй федерацияһы Эске эштәр министрлығының Өфө юридик институтының «Юристар» командаһы яуланы. Уларҙың һәр береһе спорт экипировкаһы комплекттары менән бүләкләнде, ә еңеүсе команда Башҡортостан Башлығының күсмә кубогын да алды.
- Барығыҙға ла уңыштар теләйем! Бындай күнекмәләр һеҙгә тормошта мотлаҡ кәрәк буласаҡ. Башҡортостанға, Рәсәйгә ышанығыҙ, - тип йомғаҡ яһаны төбәк етәксеһе.