Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
18 Июля , 20:00

Өс диверсантты юҡ иткән

Тәүҙә дошманды өс аҙна эҙәрлекләгәндәр... Уларға нимә ярҙам иткән? Уҡығыҙ.

Өс диверсантты юҡ иткәнӨс диверсантты юҡ иткән
Өс диверсантты юҡ иткән

Яҡташыбыҙ - "Дантэ" позывнойлы махсус хәрби операция яугире үҙенең бурыстарына территорияны разведкалау, позицияларҙағы шәхси составты эҙләү һәм оҙатып барыу, боевиктарҙы юҡ итеү ингәнлеген һөйләй.

Дроновод билдәләүенсә, төп бурыстарҙың береһе — дошманды табыу һәм юҡ итеү. Һөжүм коптерҙары һәм дрон-разведчиктар ярҙамында БПЛА операторҙары был бурыстарҙы уңышлы үтәй.

"Дантэ" әйтеүенсә, уның взводы яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәшкән, яугирҙәр өс диверсантты юҡ иткән, уларҙы өс аҙна самаһы күҙәтергә тура килгән.

"Хәрби хәрәкәттәр зонаһында беҙ төрлө модификациялы "мавик“тарҙы ҡулланабыҙ. Бынан тыш, FPV-дрондар бар, улар үҙҙәрен алғы һыҙыҡта күпкә һөҙөмтәлерәк һәм яҡшыраҡ күрһәтә", — тип һөйләй яугир.

Әйткәндәй, әле БПЛА ғәскәрҙәренә йыйыу бара. Пилотһыҙ системалар ғәскәре подразделениелары сафында хеҙмәт итеү менән ҡыҙыҡһынғандар бөтә мәғлүмәтте башбат.рф сайтында, шулай уҡ 122 телефоны буйынса шылтыратып белә ала.

 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика