Ветерандарҙы тыныс тормошҡа йәлеп итеү төп бурыс булып тора

Башҡортостан Башлығы академияһында “Башҡортостан геройҙары” программаһы финалсыларына дипломдар тапшырылды. 36 кеше ҡайтанан профессиональ әҙерлек үткән. Уларҙың 28-е юриспруденция өлкәһендә тәрән белем алды, тағы ла һигеҙе психологик консультация өлкәһендә һөнәргә эйә булды. Был етди, ғәмәли күнекмәләр, улар республикабыҙ мәнфәғәтендә артабанғы эшенең нигеҙе булып торасаҡ.
Улар араһында Илнур Кәрим улы Ҡарабулатов та дипломды уңышлы яҡланы. Был кешене уның юлында оҙатыу минең өсөн ҙур хөрмәт булды. Илнур Кәрим улы — махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан хәрби хәрәкәттәр ветераны һәм “Ватанды һаҡлаусылар” дәүләт фондының координаторы.
– Беҙҙең осрашыуҙар һәм берлектәге эш һынауҙар аша үткән кешеләрҙең үҙенсәлекле сыҙамлылығын, тәрән аҡылға эйә булыуын күрһәтте. Уның юридик белеме фондҡа ярҙам һорап мөрәжәғәт иткәндәр өсөн ышаныслы ҡалҡан буласаҡ, тип ышанам. Беҙ, урындағы етәкселәр, ветерандарҙы тыныс тормошҡа йәлеп итеүҙе төп бурыс тип күрәбеҙ. Алынған белем — ул ҡорал, ә беҙҙең тәжрибә һәм ярҙам — был ҡоралдарҙы тулы ҡеүәтенә эшләргә тейешле мөхит тыуҙырыу.
Илнур Кәрим улын һәм республиканың бөтә сығарылыш уҡыусыларын ошо аҙым менән ҡотлайым. Был 36 кеше Башҡортостан өсөн ышаныслы терәк буласаҡ, тип ышанам. Уларға ҡыйыу рәүештә яңы бурыстар йөкмәтергә була, ә беҙ һәр ваҡыт иңебеҙҙе ҡуйырға әҙербеҙ, – тип белдерҙе Илнур Ҡарабулатовтың остазы – Әбйәлил районы хакимиәте башлығы Айрат Әминев.
Фото: vk.com/aminevairat.