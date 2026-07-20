Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
20 Июля , 04:00

"Бабай"ҙың маҡсаттары ҙур

Тыныс ҡына өйҙә ята алмаған ул. Алғы һыҙыҡҡа ашыҡҡан.

"Бабай"ҙың маҡсаттары ҙур"Бабай"ҙың маҡсаттары ҙур
"Бабай"ҙың маҡсаттары ҙур

Сығышы менән Ейәнсура районынан булған, бөгөн махсус хәрби операция биләмәһендәге алыштарҙа ҡатнашҡан "Бабай" позывнойлы яҡташыбыҙ әйтеүенсә, ир-аттың бурысы - Ватанын дошмандан һаҡлау.

– Яҡташыбыҙ ауыл хужалығы предприятиеһы етәксеһе ине, – тип һөйләй Ейәнсура районы хакимиәте башлығы Дәмин Юланов. – "Махсус хәрби операция барғанда тыныс ҡына ята алмайым" тип фронтҡа юлланды. Был турала һөйләп тә, ҡысҡырып та йөрөмәне, ә ҡулына ҡорал алды ла алғы һыҙыҡҡа ашыҡты.

Махсус хәрби операция биләмәһендә һалдаттар үҙ-ара татыу һәм бер-береһенә теләктәш. Һәр яугир менән разведкаға барырға мөмкин. "Бабай" ошолар һәм башҡа хәл-торош тураһында ла хәбәр итте. Иң мөһиме, дошман сигенә, беҙҙекеләр яңынан-яңы нығытмаларҙы яулауын дауам итә.

 

Фото: Ейәнсура районы хакимиәте.

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика