Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
20 Июля , 03:00

"Дукалис" ялға ҡайтҡан

Ял ваҡытында махсус хәрби операция яугире үҙе белем алған Лаҡлы мәктәбенә туптар бүләк итте.

"Дукалис" ялға ҡайтҡан"Дукалис" ялға ҡайтҡан
"Дукалис" ялға ҡайтҡан

Ошо көндәрҙә “Дукалис” позывнойлы яугир ҡыҫҡа ваҡытлы отпускыға ҡайтты. Ул Салауат Юлаев исемендәге башҡорт батальонында хеҙмәт итә.

Ял ваҡытында махсус хәрби  операция яугире үҙе белем алған Лаҡлы мәктәбенә балалар янына килде. Яугир бар  яҡлап һәләтле. Отпуск ваҡытында Лаҡлы ауылы халҡы менән осрашты һәм ауылдаштарының үтенесе буйынса баянда уйнаны.

Шулай уҡ ул ауыл әүҙемсеһе Светлана Хәйретдиноваға гуманитар ярҙам ойошторғаны өсөн үҙенең етәкселегенең Рәхмәт хатын тапшырҙы һәм мәктәпкә туптар бүләк итте.

 

Сығанаҡ: “Салауат ерендә”.

"Дукалис" ялға ҡайтҡан
"Дукалис" ялға ҡайтҡан
"Дукалис" ялға ҡайтҡан
"Дукалис" ялға ҡайтҡан
"Дукалис" ялға ҡайтҡан
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика