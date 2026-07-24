Бөрйәндәр яугир ғаиләләренә ярҙам иткән

Бөрйән районы хакимиәте башлығы Рәмил Абдуллин яугир ғаиләләренә бар яҡлап ярҙам күрһәтелеүе хаҡында хәбәр итә.
"Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы ир-егеттәребеҙҙең ғаиләләренә хәлебеҙҙән килгән тиклем ярҙам күрһәтеү — беҙҙең мөһим бурыстарыбыҙҙың береһе. Был йүнәлештәге изге эштәр артабан да дауам итә. Байназар ауылында МХО-ла хеҙмәт итеүсе яугирҙың әсәһенең мөрәжәғәте буйынса яҙғы ҡар һыуҙарын ағыҙыу өсөн траншеялар ҡаҙылды. Иҫке Собханғол ауылында ҡышҡа әҙерлеҡ маҡсатында яугир ғаиләһенә ярҙам ойошторолдо — улар ҡоро утын менән тәьмин ителде. Был изге һәм яуаплы эштә ҡатнашҡан һәр кемгә оло рәхмәтемде белдерәм!"- тип яҙған башлыҡ үҙенең сәхифәһендә.
Фото һәм сығанаҡ: Рәмил Абдуллиндың "Бәйләнештә"ге сәхифәһенән.