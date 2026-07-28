“Ашығыс ярҙам” фельдшеры Руслан Закировтың хеҙмәттәштәре уның хаҡында "тимер йөрәкле һәм алтын ҡуллы табип", ти. Ул 2022 йылда яугирҙәрҙең ғүмерҙәрен ҡотҡарыу өсөн махсус операция биләмәһенә китә.
Алғы һыҙыҡта Руслан үҙен батыр һәм ҡыйыу яугир итеп күрһәтә. Профессионализм һәм яуаплылыҡ өсөн уны МХО биләмәһенең иң ҡыҙыу нөктәләренең береһендә медицина часы начальнигы итеп тәғәйенләйҙәр.
– Геройҙарҙың ҡайҙан килеүен хәтерләйбеҙ. Кем булыуҙары менән ғорурланабыҙ. Руслан станцияға 2019 йылда эшкә килә. Уның ҡатнашлығында Калинин подстанцияһында йылдар дауамында төнгө сменалар һәм ҡотҡарылған ғүмерҙәр тора. 2022 йылдың октябрендә уны өлөшләтә мобилизация сиктәрендә МХО-ға саҡыралар. Әммә унда ла, өйөнән алыҫта, ул һөнәренә тоғро ҡала. Батырлығы һәм һөнәри оҫталығы өсөн ҡыйыу егет бик күп наградаларға, шул иҫәптән республика һаулыҡ һаҡлау министрлығының грамоталарына һәм хәрби миҙалдарға лайыҡ булды, — тип һөйләнеләр ашығыс ярҙам дауаханаһында.
Ҡыйыу йөрәкле яҡташтарыбыҙҙың Еңеү менән ҡайтыуын теләйбеҙ.
Руслан Закиров фотоһы.