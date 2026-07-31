Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
31 Июля , 06:30

БПЛА операторы ниндәй булырға тейеш?

Яугир әйтеүенсә, заманса пилотһыҙ аппараттар һәм ер өҫтө роботтары төрлө бурыстарҙы үтәүҙә ярҙам итә.

БПЛА операторы ниндәй булырға тейеш?БПЛА операторы ниндәй булырға тейеш?
БПЛА операторы ниндәй булырға тейеш?

”Резо” позывнойлы яҡташыбыҙ пилотһыҙ осоу аппараттары һәм ер өҫтө робот техникаһы комплекстары операторы булып хеҙмәт итә.

Ялға ҡайтҡан сағында ул туғандарын һәм дуҫтарын ныҡ һағыныуын, ә хеҙмәт уны тыныс тормошто тағы ла нығыраҡ ҡәҙерләргә өйрәткәне хаҡында һөйләгән.

Яугир әйтеүенсә, заманса пилотһыҙ аппараттар һәм ер өҫтө роботтары төрлө бурыстарҙы үтәүҙә ярҙам итә. Шул уҡ ваҡытта операторҙар даими рәүештә эш ысулдарын камиллаштыра, яңы ҡорамалдарҙы үҙләштерә һәм техникаға идара итеүҙең иң һөҙөмтәле ысулдарын һайлай.

Хәрби хеҙмәткәр шулай уҡ БПЛА операторы үҙенең техникаһын яҡшы белергә, шулай уҡ сабыр, ныҡышмалы булырға һәм тиҙ ҡарар ҡабул итә белергә тейешлеген билдәләй. Тап ошо сифаттар ҡуйылған бурыстарҙы уңышлы үтәүгә ярҙам итә.

БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итеү тураһында бөтә һорауҙарҙы 122 телефоны аша бирергә мөмкин.

 

Фото: “Резо”ның ғаилә альбомынан.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика