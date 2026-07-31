"Кама" ялға ҡайтып, мунса төҙөй

Нуриман районының Оло Теңкәш ауылынан "Кама" позывнойлы егет махсус хәрби операция зонаһынан отпускыға ҡайтҡан. Был хаҡта Нуриман районы хакимиәте хәбәр итә.
Ялда булыуына ҡарамаҫтан, ул тик ятмай — мунса төҙөүгә тотонған! Был уның үҫешкә ынтылышы һәм яҡындары тураһында хәстәрлек күреүе хаҡында һөйләй. Яугир яҡташыбыҙ — барыбыҙ өсөн дә өлгө. Яуаплылыҡ, Ватанға тоғролоҡ һәм ғәйәт ҙур рух көсө өлгөһө. Ул лайыҡлы рәүештә төрлө наградалар менән бүләкләнгән, әммә уның өсөн иң ҙур награда — тыныслыҡ.
Рәхмәт һиңә, “Кама”, хеҙмәтең, батырлығың өсөн! Беҙ һинең менән ғорурланабыҙ һәм ихлас күңелдән тыуған яғыңа — һин шундай ҡаһарманлыҡ менән һаҡлаған тыныс тормошҡа имен-аман әйләнеп ҡайтыуыңды көтәбеҙ!” — тип яҙа район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте.
Сығанаҡ: Нуриман районы хакимиәте сайтынан.