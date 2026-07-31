Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
31 Июля , 08:30

"Кама" ялға ҡайтып, мунса төҙөй

Яугир ялда тик ятмай: мунса төҙөүгә тотонған.

"Кама" ялға ҡайтып, мунса төҙөй"Кама" ялға ҡайтып, мунса төҙөй
"Кама" ялға ҡайтып, мунса төҙөй

Нуриман районының Оло Теңкәш ауылынан "Кама" позывнойлы егет махсус хәрби операция зонаһынан отпускыға ҡайтҡан. Был хаҡта Нуриман районы хакимиәте хәбәр итә.

Ялда булыуына ҡарамаҫтан, ул тик ятмай — мунса төҙөүгә тотонған! Был уның үҫешкә ынтылышы һәм яҡындары тураһында хәстәрлек күреүе хаҡында һөйләй. Яугир яҡташыбыҙ — барыбыҙ өсөн дә өлгө. Яуаплылыҡ, Ватанға тоғролоҡ һәм ғәйәт ҙур рух көсө өлгөһө. Ул лайыҡлы рәүештә төрлө наградалар менән бүләкләнгән, әммә уның өсөн иң ҙур награда — тыныслыҡ.

Рәхмәт һиңә, “Кама”, хеҙмәтең, батырлығың өсөн! Беҙ һинең менән ғорурланабыҙ һәм ихлас күңелдән тыуған яғыңа — һин шундай ҡаһарманлыҡ менән һаҡлаған тыныс тормошҡа имен-аман әйләнеп ҡайтыуыңды көтәбеҙ!” — тип яҙа район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте.

 

Сығанаҡ: Нуриман районы хакимиәте сайтынан.

 

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика