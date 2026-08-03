Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
3 Августа , 14:40

Батырлыҡ рухы быуындар аша килә

Мәләүез ҡалаһында йәшәгән махсус хәрби операция ветераны Олег Арбузов менән ата-бабалар рухын хөрмәтләү, тарихи хәтерҙе тергеҙеү маҡсатында уҙғарылған “Батырҙар юлы”  байрамында таныштыҡ.

Батырлыҡ рухы быуындар аша киләБатырлыҡ рухы быуындар аша килә
Батырлыҡ рухы быуындар аша килә

Һуғышҡа тиклем ул Данияр Ғәбитов етәкселегендәге  “Иҙел” агрофирмаһында мал ҡараусы ла булып эшләгән. Олегтың әсәһе Гөлфиә Менәүәр ҡыҙы улын яуға ебәрергә теләмәгән. Әсәһе мәрхүм булғас та, оҙаҡ уйлап тормай, 2024 йылда ил һаҡларға юллана ул. 38 йәшендә үҙ теләге менән контракт төҙөп махсус хәрби операцияға киткән яҡташыбыҙ алғы һыҙыҡта штурмлаусылар батальонында һуғыша, ҡораллы бәрелештән һуң дошмандан азат ителгән яңы биләмәләрҙе нығытыусы була. Ҡаты яраланған һалдат Донецк, Луганск халыҡ республикалары, Дондағы Ростов, Екатеринбург госпиталдәрендә дауалана.

Уның менән аралашҡан арала ил алдындағы бурысын үтәгәне өсөн ғорурлыҡ тойғоһон һиҙәм. “Элегерәк тормошҡа ҡарашым, бәлки, еңел-елперәк булғандыр. Хәҙер мин - илен, яҡындарын һаҡлаған ветеран”, - ти ул.  Госпиталдән сыҡҡас, Олег Арбузов  дрон менән идара иткән. “Киләсәктә БПЛА операторы  - бик кәрәкле һөнәр. Йәштәргә дрон менән эшләү программаларын, картографияны өйрәнергә, радио йышлыҡтары өлкәһендә физиканы үҙләштерергә кәрәк”, – ти ветеран. Олег Арбузовтың яуҙағы ҡаһарманлығы “Батырлыҡ өсөн”, II дәрәжә “Хәрби батырлыҡ өсөн” миҙалдары менән билдәләнгән. Ҡурҡыу белмәгән яугир менән туғандары ла, ике балаһы ла ғорурлана. Быуаттар аша илебеҙҙе, еребеҙҙе һаҡлап яуға күтәрелгән батырҙар рухына арнап күркәм саралар үткәрәләр, тимәк, бөгөнгө ил һаҡсыларының батырлығы ла ил тарихында ҡаласаҡ.

"Башҡортостан" гәзитенең рәсми МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Батырлыҡ рухы быуындар аша килә
Батырлыҡ рухы быуындар аша килә
Батырлыҡ рухы быуындар аша килә
Автор:Аклима Имамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика