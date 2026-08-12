Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
12 Августа , 10:00

Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы

Квадрокоптерҙар, радиостанциялар, ер өҫтө идара итеү станциялары, аккумуляторҙар, дрон детекторҙары, маскировка саралары һәм башҡа бик кәрәкле әйберҙәр алып барғандар

Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙыӨфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы

Өфө ҡалаһы хакимиәте 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы. Гуманитар ярҙам менән бергә кәрәкле техника һәм ҡорамалдар, автомобилдәр, хужалыҡ материалдары, шулай уҡ туғандарынан һәм яҡындарынан шәхси посылкалар тапшырыла.

Йөк составында: квадрокоптерҙар, радиостанциялар, ер өҫтө идара итеү станциялары, аккумуляторҙар, дрон детекторҙары, маскировка саралары һәм башҡа ҡорамалдар.

– Подразделениелар менән бәйләнештә тороуҙы, уларҙың ихтыяждары тураһында белеүҙе һәм түбәндәге ярҙам партияларын ойоштороуҙы дауам итәбеҙ. Кәрәкле әйберҙәрҙең ваҡытында барып етеүе мөһим. Был эштә ҡатнашыусыларҙың барыһына ла – депутаттарға, предприятиеларға, ойошмаларға, ирекмәндәргә һәм Өфө халҡына рәхмәт. Беҙ яугирҙәребеҙгә ярҙам күрһәтеүҙе дауам итәсәкбеҙ һәм еңеүҙе яҡынайтыу өсөн көсөбөҙҙән килгәндең барыһын да эшләйәсәкбеҙ, – тине Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы вазифаһын башҡарыусы Рөстәм Шәрипов.

Фото: Өфө ҡалаһы хакимиәтенән.

Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan.

Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика