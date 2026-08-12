Өфөләр 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы

Өфө ҡалаһы хакимиәте 77-се гуманитар ылауҙы хәрбиҙәргә алып барҙы. Гуманитар ярҙам менән бергә кәрәкле техника һәм ҡорамалдар, автомобилдәр, хужалыҡ материалдары, шулай уҡ туғандарынан һәм яҡындарынан шәхси посылкалар тапшырыла.
Йөк составында: квадрокоптерҙар, радиостанциялар, ер өҫтө идара итеү станциялары, аккумуляторҙар, дрон детекторҙары, маскировка саралары һәм башҡа ҡорамалдар.
– Подразделениелар менән бәйләнештә тороуҙы, уларҙың ихтыяждары тураһында белеүҙе һәм түбәндәге ярҙам партияларын ойоштороуҙы дауам итәбеҙ. Кәрәкле әйберҙәрҙең ваҡытында барып етеүе мөһим. Был эштә ҡатнашыусыларҙың барыһына ла – депутаттарға, предприятиеларға, ойошмаларға, ирекмәндәргә һәм Өфө халҡына рәхмәт. Беҙ яугирҙәребеҙгә ярҙам күрһәтеүҙе дауам итәсәкбеҙ һәм еңеүҙе яҡынайтыу өсөн көсөбөҙҙән килгәндең барыһын да эшләйәсәкбеҙ, – тине Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы вазифаһын башҡарыусы Рөстәм Шәрипов.
Фото: Өфө ҡалаһы хакимиәтенән.
Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan.