Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
14 Августа , 14:15

“Черный” ауылдаштарына рәхмәт әйтә

"Черный" 2022 йылдың сентябренән махсус хәрби операция зонаһында хеҙмәт итә. Ул батырлығы өсөн Изге Георгий орденының отличие знагы – 4-се дәрәжә Георгий Тәреһе менән наградланған...

“Черный” ауылдаштарына рәхмәт әйтә“Черный” ауылдаштарына рәхмәт әйтә
“Черный” ауылдаштарына рәхмәт әйтә

“Салауат районының Сулпан ауылында йәшәгән яҡташыбыҙ Илдар Һаҙыев 2022 йылдың сентябренән махсус хәрби операция зонаһында хеҙмәт итә. Ул батырлығы өсөн  Изге Георгий орденының отличие знагы – 4-се дәрәжә Георгий Тәреһе менән наградланған. “Черный” позывнойлы яугир тыуған районына ялға ҡайтты һәм ирекмәндәр менән осрашты”, тип хәбәр итә “Салауат ерендә” гәзите.

36 йәшлек яугир пехотала хеҙмәт итә, штурмлауҙа ҡатнаша, ҡыйыулыҡ һәм батырлыҡ өлгөһө күрһәтә.

Ауылға ҡайтыу менән яугир Сулпан ауылы ҡатын-ҡыҙҙары менән осрашҡан. Ирекмәндәр фронт өсөн ҙур эш башҡара, яугирҙәрҙең ғүмерҙәрен һаҡлау өсөн маскировка селтәрҙәре үрә, гуманитар ярҙам күрһәтә. Илдар Һаҙыев ошо әһәмиәтле эштәрен дауам иткән ирекмәндәргә хеҙмәттәштәре исеменән ҙур рәхмәт белдергән. Фронт өсөн был ярҙам бөгөн айырыуса мөһим!

Фото: “Салауат ерендә” гәзите сайтынан.

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика