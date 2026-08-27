Ветерандарҙы нисек тыныс тормошҡа ҡайтарырға?

Бөгөн Өфөлә барған Граждандар форумында төрлө секциялар эшләне. “Ватанды һаҡлаусылар” фонды филиалы “Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙы ресоциализациялауҙа коммерцияға ҡарамаған ойошмалар роле” темаһына дискуссия секцияһын ойошторҙо, уның модераторы булып филиал етәксеһе Гөлнур Ҡолһарина сығыш яһаны.
Осрашыуҙы асып, ул был процеста йәмәғәт ойошмаларының төп билдәләне:
– Беҙ яҡлаусыларыбыҙҙың тыныс тормошҡа ҡайтыуы тураһында һөйләгәндә, һүҙ бер тапҡыр ғына ярҙам күрһәтеү тураһында бармай. Күптән түгел “Ватанды һаҡлаусылар” фонды рәйесе Анна Цивилева билдәләүенсә, яраҡлашыу өсөн иң мөһимдәре – демобилизациянан һуң тәүге өс йыл. Тап ошо осорҙа ветерандың йәмғиәткә уңышлы интеграцияһы йәки уның әүҙем тормоштан төшөү хәүефе формалаша. Әгәр дәүләт механизмдары нигеҙ һәм норматив база булдырһа, был ярҙамдың тере туҡымаһын, һәр ғаиләгә индивидуаль ҡарашты коммерцияға ҡарамаған ойошмалар төҙөй. Башҡортостан бөгөн йәмәғәтселәрҙең башланғыстары бер-береһен тулыландырып, физик көстән рухи тигеҙлеккә, яугирҙең һаулығынан алып уның ғаиләһенең нығлығына тиклем хәстәрлек контурын булдырыуҙың уникаль миҫалын күрһәтә.
Рәсәй Геройы, Өфөнөң МХО ветерандары ассоциацияһы рәйесе һәм махсус операцияла ҡатнашыусы Василь Ямалетдинов үҙенең сығышында хәрби хеҙмәткәрҙәрҙе ғаилә һәм бөтә граждандар йәмғиәте институттары ҡатнашлығынан тыш уңышлы яраҡлаштырыу мөмкин түгеллеген һыҙыҡ өҫтөнә алды.
Секцияның махсус ҡунағы булып ВШЭ НИУ-ның граждандар йәмғиәтен тикшереү Үҙәге директоры Ирина Мерсиянова тора. Ул яңы һорау алыуҙар мәғлүмәттәрен тәҡдим итә, МХО яугирҙәренә ярҙам темаһы респонденттар араһында ижтимағи әһәмиәте буйынса ышаныслы алда бара, тип билдәләй. Шулай уҡ ҡатнашыусыларҙы Алина Серафимова, һәләк булған Ватанды һаҡлаусыларҙың ғаиләләре ойошмаһының төбәк бүлексәһе рәйесе һәм Рәсәй Геройы Максим Серафимовтың әсәһе сәләмләне.
Дискуссия барышында спикерҙар ветерандарҙы патриотик, мәҙәни һәм спорт проекттарына йәлеп итеүҙән алып яҡындарына психологик ярҙам күрһәтеүгә тиклем төрлө мәсьәләләргә ҡағылды. “Көслө кешеләр” проекты етәксеһе Алһыу Үтәғәнова спорт реабилитацияһы буйынса эшләнмәләре менән уртаҡлашты, ә “Рәсәй халыҡтары ассамблеяһы” рәйесе урынбаҫары Сәлиә Ҡужахметова уникаль йәмәғәт башланғыстары хаҡында һөйләне. Дим районынан “Феникс” ассоциацияһы рәйесе Алина Бугай ғаиләләргә ярҙам итеү буйынса аныҡ тәжрибәләр тәҡдим итте.
Айырыуса “Үҙ көсөң” проектына баҫым яһала. Унда ҡатнашыуы тураһында яугир әсәһе Эльвира Ибраһимова һөйләне. Был проект ирҙәре һәм улдары МХО зонаһында булған ҡатын-ҡыҙҙар өсөн эшләнгән: ул хәүеф, юғалтыуҙар һәм эмоциональ яныуҙы еңеп сығырға ярҙам итә. Ултырыш белем биреү программаһының дүртенсе ағымын тамамлаусыларға дипломдар тапшырыу тантанаһы менән тамамланды.
Фото: "Ватанды һаҡлаусылар" фонды.
Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/SVO/2026-08-27/na-grazhdanskom-forume-v-ufe-obsudili-vozvraschenie-veteranov-svo-k-mirnoy-zhizni-4794473