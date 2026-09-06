Башҡортостан
+19 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
6 Сентября , 02:30

МХО ветераны ғаилә ҡорҙо

“Башҡортостан геройҙары” программаһы финалисы Фәнил Бикҡужин өйләнде.

МХО ветераны ғаилә ҡорҙоМХО ветераны ғаилә ҡорҙо
МХО ветераны ғаилә ҡорҙо

Махсус хәрби операция ветераны, “Башҡортостан геройҙары” программаһы финалисы Фәнил Бикҡужиндың тормошонда мөһим ваҡиға булды – ул рәсми рәүештә никахын теркәне.

Фәнил Бикҡужин Күмертау ҡалаһында тыуып үҫкән, 33 йәшендә ҡаты хәрби юл үткән.

Штурмовиктар взводы командиры булып хеҙмәт итә. Күрһәткән батырлығы һәм фиҙакәрлеге өсөн Батырлыҡ ордены, "Суворов" һәм "Шайморатов" миҙалдары менән бүләкләнә.

Демобилизациянан һуң Фәнил ғаиләһе менән Күмертауҙан Өфөгә күсеп килә, “Башҡортостан геройҙары” кадрҙар программаһында ҡатнаша һәм финалға уңышлы үтә. Хәҙер ул Башҡортостан Башлығы ҡарамағындағы Башҡортостан дәүләт хеҙмәте һәм идара итеү академияһында “Дәүләт һәм муниципаль идара итеү” һөнәре буйынса уҡыуын дауам итә.

Фәнилде һәм уның ҡатынын ошо мөһим ваҡиға менән ҡотлап, уларға ғаилә бәхете, мөхәббәт һәм именлек теләйбеҙ.

Уларҙың ғаиләһендә шатлыҡ, йылылыҡ һәм татыулыҡ хакимлыҡ итһен.

Фото сығанағы: vk.ru/geroi_bashkortostana.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика