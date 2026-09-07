Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
7 Сентября , 12:00

Дронды ваҡытында күреп ҡала

Батырлығы һәм ҡаһарманлығы өсөн Фәнил Баянов ведомство наградаһына тәҡдим ителде.

Дронды ваҡытында күреп ҡалаДронды ваҡытында күреп ҡала
Дронды ваҡытында күреп ҡала

Яҡташтарыбыҙ махсус хәрби операция биләмәһендә батырлыҡ күрһәтеүен дауам итә. Бөгөн һүҙебеҙ “Эхо” позывнойлы Фәнил Баянов тураһында. Ул "Башҡортостан" полкының Миңлеғәле Ғөбәйҙуллин исемендәге батальонының өлкән уҡсыһы.

Һауа күҙәтеүе посында торғанда Фәнил Баянов дошмандың һөжүм дронын ваҡытында күреп ҡала. Ул автотранспорт хәрәкәтен туҡтатырға, ут асырға бойора. Ефрейтор Баяновтың грамоталы командованиеһы арҡаһында хәрбиҙәрҙең һәм техниканың ғүмерен ҡотҡарыу мөмкин була.

Батырлығы, ҡаһарманлығы өсөн Фәнил Баянов ведомство наградаһына тәҡдим ителде.

Башҡортостан - геройҙар ваҡыты!

Сығанаҡ: "Башҡорт батальоны" каналы. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика