Ветерандар спорт менән шөғөлләнә алһын өсөн

Бөгөн Хөкүмәт кәңәшмәһендә сираттағы тапҡыр махсус хәрби операция зонаһынан ҡайтҡан хәрбиҙәргә ярҙам саралары тураһында һөйләшеү булды. Вице-премьер – спорт министры Руслан Хәбибов ветерандарҙы спорт менән системалы шөғөлләнеүгә йәлеп итеү тураһында сығыш яһаны.
Радий Хәбиров фекеренсә, кисәге яугирҙәр реабилитация өсөн бөтә шарттарҙы алырға тейеш. Уларға физкультура һәм спорт менән шөғөлләнеү ярҙам итә ала. Әммәуларҙың барыһы ла ҡайҙа барырға, ниндәй спорт залы теге йәки был тренажерҙар, майҙансыҡтар, спорт төрҙәре тәҡдим итә икәнен белмәй. Шуға күрә ветеран уны телефонда асып, бөтә кәрәкле мәғлүмәтте ала алһын өсөн махсус ҡушымта булдырыу кәрәк. Башҡортостан Башлығы был эште республиканың вице-премьеры Олег Лиға һәм Руслан Хәбибовҡа өйрәнергә һәм махсус программа әҙерләргә ҡушты.
Һанлы платформа егеттәргә физкультура һәм спорт менән шөғөлләнә алырлыҡ учреждениелар табырға ярҙам итәсәк. Башҡортостан Башлығы республикаға күпләп МХО-ла ҡатнашыусыларҙың ҡайтыуын аңларға кәрәклеген билдәләне. Һәм яугирҙәр өсөн уларҙы һауыҡтырыу һәм реабилитациялау өсөн бөтә шарттар булдырырға кәрәк.
– Беҙҙең бурыс – ҙур һандар менән эшләү. Беҙҙә МХО-ла ҡатнашыусылар ҙа, унда йәрәхәтләнеүселәр ҙә һәм шул уҡ ваҡытта спорт объекттары ла күп. Әммә дөйөм картинаны, минеңсә, беҙ белмәйбеҙ. Бәлки, ҡайһы бер ауыл ерендә егеттәрҙең спорт менән шөғөлләнергә мөмкинлеге юҡтыр. Тимәк, бөтә спорт объекттарыбыҙ бер ҡушымтаға инергә тейеш, унда барлыҡ кәрәкле мәғлүмәт тупланһын. Алдан ветерандар менән осрашырға, улар менән кәңәшләшергә кәрәк. Бәлки, уларҙың ҡайһы берҙәре кискеһен шөғөлләнә алалыр, ҡайһы берҙәренә, көндөҙ, балалар мәктәптә булғанда уңайлыраҡтыр, — тине Радий Хәбиров.
Башҡортостан Башлығы әйтеүенсә, Руслан Хәбибовтың доклады мәғлүмәтле, ләкин ветерандар һәм МХО-ла ҡатнашыусылар менән аныҡ эш алып барыу зарур. Һанлы платформаны әҙерләүгә республика Башлығы ярты йыл ваҡыт бирҙе.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.