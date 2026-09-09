Иҫке Ҡыйышҡы ирекмәндәре өлгө күрһәтә

Яҡты киләсәгебеҙ хаҡына хеҙмәт иткән яугирҙәребеҙгә ярҙам күрһәткән һәр замандашыбыҙ һоҡланыу уята. Шөкөр, илебеҙ кисергән ауырлыҡтарға битараф ҡалмаған изге күңелле кешеләр һәр ауыл-ҡалала бар тиерлек.
Ҡырмыҫҡалы районының Иҫке Ҡыйышҡы ауылында йәшәгән ирекмәндәр ҙә "Иҙел" штабына берләшкән. Уларҙың эшмәкәрленә дүрт йылдан ашыу инде. 2022 йылда Лидия Мәғлиева үҙе кеүек әүҙем ҡатын-ҡыҙҙы туплап, эшкә тотона һәм урындағы мәктәптә маскировка селтәрҙәре үрә башлай. Был һөнәргә ирекмәндәр Һәүәләй ауылындағы оҫталарҙан өйрәнә.
Бынан тыш, артабан Иҫке Ҡыйышҡы ҡатын-ҡыҙҙары дрондарға ҡаршы ҡорғандар, окоп шәмдәре, ҡоро душ эшләү менән шөғөлләнә, госпиталдәр өсөн йылы кейем, урын кәрәк-яраҡтары тегә.
Афарин, гүзәл заттар! Дөйөм эш тик еңеүгә алып килһен!
Фото: Иҫке Ҡыйышҡы ауылы төркөмөнән.