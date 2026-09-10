Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
10 Сентября , 06:00

Йәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылды

Һәр яугир, һәр ғаилә яңғыҙ түгеллеген белһен

Йәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылдыЙәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылды
Йәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылды

Йәрмәкәй районында МХО яугирҙәренә һәм уларҙың ғаилә ағзаларына ярҙам үҙәге асылды.  Тантанала район хакимиәте башлығы Рөстәм Әлимғафаров, «Ватанды һаҡлаусылар» фондының Башҡортостан буйынса филиалы етәксеһе Гөлнур Ҡолһарина, МХО ветерандары, яугирҙәрҙең ғаилә ағзалары, ирекмәндәр ҡатнашты.

«Беҙҙең бурыс — һәр яугир, һәр ғаилә яңғыҙ түгел икәнен тойһон. Уларҙы иҫләйҙәр, хөрмәт итәләр, ҡайғырталар. Был ярҙам даими буласаҡ», — тип белдерҙе Рөстәм Әлимғафаров һәм бер төркөм ирекмәндәргә  рәхмәт хаттары тапшырҙы.

Йәрмәкәй ауылы, Ленин урамы, 3-сө йорт адресы буйынса урынлашҡан үҙәктә социаль координатор, психолог, юрист, МФЦ белгесе эшләйәсәк. Мәғлүмәт стенды менән көтөү залы, шулай уҡ саралар үткәреү өсөн айырым зал да ҡаралған. 

 

Сығанаҡ: мәғлүмәт-аналитика секторы мөдире Ынйы Шафиҡова.

 

Автор фотоһы.

Йәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылды
Йәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылды
Йәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылды
Йәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылды
Йәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылды
Йәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылды
Йәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылды
Йәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылды
Йәрмәкәй районында ярҙам үҙәге асылды
Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика