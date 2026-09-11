Башҡортостан
+23 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
11 Сентября , 08:10

Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр

Хакимиәт етәксеһе райондаштарына рәхмәт белдерҙе.

Өс еңел автомобиль ебәрҙеләрӨс еңел автомобиль ебәрҙеләр
Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр

Бөрйән районы махсус хәрби операцияла хеҙмәт иткән яҡташтары өсөн сираттағы гуманитар ярҙам ебәрҙе. Был ылауҙы алып барыуға Өфө ҡалаһынан өҫтәмә ҙур йөк машинаһы ла биргәндәр.

– Был юлы егеттәргә өс еңел автомобиль, таҡталар, бензогенератор, бысҡылар, генераторҙар, тәгәрмәстәр, инструменттар, маскировка селтәрҙәре, башҡа кәрәк-яраҡ ебәрелде. Яугирҙәрҙең тыуған яҡҡа имен-һау тиҙерәк әйләнеп ҡайтыуҙарын теләйем. Махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан яҡташтарыбыҙға ярҙам йыйыуға үҙ өлөшөн индергән ирекмәндәргә, һәр кемгә оло рәхмәт һүҙҙәрен белдерәм, – тине район хакимиәте башлығы Рәмил Абдуллин.

Фото: Бөрйән районы хакимиәтенән.

Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр
Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр
Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр
Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр
Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр
Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр
Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр
Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр
Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр
Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр
Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика