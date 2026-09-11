Өс еңел автомобиль ебәрҙеләр

Бөрйән районы махсус хәрби операцияла хеҙмәт иткән яҡташтары өсөн сираттағы гуманитар ярҙам ебәрҙе. Был ылауҙы алып барыуға Өфө ҡалаһынан өҫтәмә ҙур йөк машинаһы ла биргәндәр.
– Был юлы егеттәргә өс еңел автомобиль, таҡталар, бензогенератор, бысҡылар, генераторҙар, тәгәрмәстәр, инструменттар, маскировка селтәрҙәре, башҡа кәрәк-яраҡ ебәрелде. Яугирҙәрҙең тыуған яҡҡа имен-һау тиҙерәк әйләнеп ҡайтыуҙарын теләйем. Махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан яҡташтарыбыҙға ярҙам йыйыуға үҙ өлөшөн индергән ирекмәндәргә, һәр кемгә оло рәхмәт һүҙҙәрен белдерәм, – тине район хакимиәте башлығы Рәмил Абдуллин.
Фото: Бөрйән районы хакимиәтенән.