Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
13 Сентября , 14:45

МХО ветераны Мәләүездә термопанель етештерә

Ҡадир Дәүләтбаев ике туған ағаһы менән “Үҙебеҙҙең фасад” тигән фирма асып, төҙөлөш материалдары етештерә. 

МХО ветераны Мәләүездә термопанель етештерәМХО ветераны Мәләүездә термопанель етештерә
МХО ветераны Мәләүездә термопанель етештерә

2026 йылдың ғинуарынан махсус хәрби операциянан демобилизацияланған ир-егеттәр өсөн айырым социаль контракт барлыҡҡа килде. Уның буйынса ветерандар бизнес асыу, үҙмәшғүллекте үҫтереү йәки уҡыу өсөн 350 000 һумға тиклем аҡса алыу мөмкинлегенә эйә.

Социаль контракт - ул МХО ветераны һәм социаль яҡлау органдары араһында килешеү, уның буйынса дәүләт маҡсатлы түләү бүлә. Ветеран был программа буйынса үҙ эшен башларға, булған бизнесты үҫтерергә йәки артабан эшкә урынлашыу йәки эшҡыуарлыҡ өсөн уҡыу үтергә бурыслы.

Төҙөлөш фасады етештереү идеяһын Ҡадир Мөхәмәт улы ағаһы менән интернеттан таба. Башта бинаны ҡуртымға алалар, яҡтылыҡ, һыу, канализация үткәрәләр. Һуңынан мәшғүллек үҙәге менән социаль контракт төҙөп, ҡорамал өсөн 350 мең һум аҡсалата ярҙам алалар.

Термопанелдәр йорттарҙы тыштан йылытыу өсөн кәрәк. Ҡалынлығы 5 см булған панель кирбесте имитациялай.

Эшҡыуарҙар әйтеүенсә, бындай пенопласт ҡатламы йылылыҡ үткәргеслеге буйынса киңлеге бер метр кирбес стенаны алмаштыра. Гарантия 30 йылға тиклем бирелә.

Киләсәккә уларҙың пландары ла ҙур: пенопласт етештереү буйынса мини-завод асып, махсус хәрби операция ветерандарын эш менән тәьмин итеү.

 

 

Автор:Аклима Имамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика